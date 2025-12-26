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O candidato presidencial António José Seguro criticou esta sexta feira a “situação inaceitável” no setor da Saúde e disse esperar que no próximo Natal os portugueses tenham cuidados “a tempo e horas”, escusando-se a comentar a mensagem do primeiro-ministro.

“Um Presidente da República e um candidato a Presidente da República não comenta aquilo que são as intervenções do primeiro-ministro e o discurso de Natal do primeiro-ministro, até para evitar erros passados. Mas há uma coisa que eu quero falar: é da saúde e desta situação inaceitável”, lamentou o ex-líder socialista.

À margem de uma ação de pré-campanha para as eleições presidenciais no Centro Paroquial de Ação Social da Moita, distrito de Setúbal, o candidato a Belém escusou-se a comentar a mensagem de Natal do primeiro-ministro na qual Luís Montenegro defendeu que Portugal vive um momento de viragem em que tem de trocar a “mentalidade do deixar andar” pela da superação, apontando o futebolista Cristiano Ronaldo como exemplo.

O candidato apoiado pelo PS disse esperar que no próximo ano o cenário de “urgências fechadas” e de portugueses que precisam “de saúde e de cuidados a tempo e horas não os terem”, ou passarem “horas e horas” à espera, “não se repita”.

“É isso que eu desejo, formulo esse voto, de que no próximo Natal nós tenhamos uma saúde a tempo e horas para todos os portugueses”, apelou.

Seguro reforçou a sua intenção de, caso seja eleito chefe de Estado a 18 de janeiro, fazer da Saúde a sua prioridade num primeiro ano de mandato e “convencer os partidos a darem o seu melhor, sentarem-se à volta de uma mesa e encontrarem soluções duradouras para que os portugueses tenham acesso aos cuidados de saúde a tempo e horas”.

Interrogado sobre o que entende por “mentalidade de Cristiano Ronaldo”, o antigo secretário-geral do PS respondeu apenas que o importante é “valorizar o melhor que os portugueses têm”.

O candidato enalteceu a “resiliência muito grande” dos portugueses, sobretudo “aqueles que estão mais longe do Estado”, como os cidadãos que residem no interior do país, e disse que será “um Presidente que escuta, que estará próximo” através de “presidências abertas”.

Seguro frisou ainda que a política “tem que encontrar soluções” para problemas como a saúde ou a crise na habitação “e não conversas”, porque “conversas já basta”.

Depois de esta sexta feira, em entrevista divulgada pelo semanário Expresso, ter afirmado que com Luís Marques Mendes (candidato apoiado por PSD e CDS-PP) na Presidência da República podia haver uma “tentação de poder absoluto”, Seguro insistiu que é “o único candidato que está em condições de equilibrar o sistema, e este equilibrar o sistema é fundamental”.

“Nós precisamos ter um presidente em que os portugueses se revejam, que seja um elemento agregador, um elemento de equilíbrio, nós precisamos ter estabilidade política e paz social, e é isso que eu trago com a minha candidatura”, afirmou.

Sobre a sua visita ao Centro Paroquial de Ação Social da Moita, um dia depois das celebrações do Natal, Seguro disse estar ali para “expressar solidariedade e gratidão de quem cuida 24 horas por dia destes nossos idosos”.

“Nós passámos o Natal em casa, mas houve muitos portugueses, muitos profissionais, que passaram o Natal fora de casa a cuidar dos outros, e num momento em que há tanta divisão, tanto extremismo, tanto ódio, é bom assinalar esta situação”, enalteceu.

Durante a sua visita ao centro, Seguro esteve à conversa com vários idosos e encontrou uma apoiante do Barreiro que lhe deixou um incentivo: “Vamos ganhar!”, disse.

Entre a comitiva de apoiantes, que incluiu o deputado do PS André Pinotes Batista, estava também um rapaz, chamado Francisco, que mesmo sem idade para votar esperava o candidato com um desenho onde se lia “Por um Portugal diferente, Seguro Presidente”.