As autoridades moçambicanas encontraram o corpo de uma criança, depois de alegado ataque de tubarão numa baía da província de Inhambane, sul de Moçambique, alertou a Polícia da República de Moçambique (PRM).

De acordo com um comunicado da corporação, o corpo do menor, encontrado na quinta-feira, na zona da Prainha, em Inhambane, tem sinais de ataque e a ausência de uma perna, além de parte do outro membro inferior, “com indícios de ter sido atacado por um animal aquático, presumivelmente um tubarão”.

A PRM apela, por isso, para a máxima prudência por parte das comunidades costeiras, banhistas, pescadores artesanais e demais utentes da Baía de Inhambane face à gravidade da situação, como forma de “salvaguardar a vida humana”.

A polícia garantiu que continua a monitorizar a situação e pediu também a colaboração da população, recomendando que qualquer ocorrência ou avistamento suspeito seja prontamente comunicado às autoridades competentes.

Em junho, um pé humano foi descoberto no interior de um tubarão encalhado nas margens de um rio no distrito de Pebane, na província de Zambézia, centro de Moçambique, disse na altura à Lusa fonte da polícia local.