Mais de 20% dos vídeos mostrados a novos utilizadores do Youtube são o chamado “AI slop” — ou seja, conteúdos de baixa qualidade gerados por Inteligência Artificial. De acordo com um estudo da empresa Kapwing, citado pelo The Guardian, este tipo de conteúdo, que está a invadir as redes sociais, gera 117 milhões de dólares (cerca de 100 milhões de euros) por ano.

O estudo da Kapwing analisou 15 mil dos canais mais populares do mundo, o que incluiu os 100 melhores em cada país, e 278 deles apeans têm conteúdo gerado por Inteligência Artificial de baixa qualidade. A mesma investigação mostram que a indústria está em rápido crescimento e está a invadir as mais populares redes sociasi como o X, o Facebook e o Youtube.

O próprio The Guardian fez uma análise que concluiu que quase 10% dos canais de crescimento mais rápido do YouTube eram conteúdo gerado por inteligência artificial. Este conteúdo gerou milhões de visualizações, após os esforços da plataforma para travar o conteúdo artificial.

O estudo mostra, por exemplo, que em Espanha 20 milhões de utilizadores (quase metade da população) seguem canais de Inteligência Artificial. Nos EUA são 14,5 milhões e 13,5 milhões no Brasil. Há um canal na Índia, o Bandar Apna Dost, foi aquele em que a investigação da Kapwing encontrou com mais audência: já acumula 2,4 mil milhões de vizualizações. O canal mostra as histórias de um macaco antropomórfico e outro protagonista musculado inspirado no Hulk (da Marvel), que luta contra demónios e viaja num helicóptero feito de tomates.