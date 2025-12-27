Phoenix é uma curiosa cidade norte-americana, desenhada em pleno deserto do Arizona, caracterizada pelo calor abundante, sol escaldante e rodeada por grandes extensões de terreno por explorar. Na área metropolitana habitam 5,6 milhões de pessoas, com a cidade que acolhe um importante centro para a indústria aeroespacial a ser também conhecida pelo elevado número de peões atropelados anualmente, a maioria por atravessar fora das passadeiras. Depois de inúmeras tentativas para atenuar o problema, as autoridades decidiram agora passar ao ataque e as novas armas são multas pesadas e… a prisão dos prevaricadores.

Decididas a que Phoenix deixe de figurar na 4.ª posição do ranking das cidades norte-americanas com o maior número de atropelamentos, as autoridades abandonaram a anterior estratégia, que consistia em repreender quem atravessasse sem ser na passadeira. Com o novo regulamento, a polícia multa (e de forma pesada) quem pisar o asfalto fora do local indicado. E esta multa é similar à de um condutor apanhado em excesso de velocidade, pelo que a vontade de não utilizar as passadeiras deverá ficar seriamente abalada. À segunda transgressão, a multa evolui directamente para crime — que os americanos denominam Class 1 misdemeanor — e pode levar até um ano de prisão, o que potencialmente despertará a atenção dos peões mais distraídos.

As autoridades de Phoenix não assumiram esta abordagem musculada aos transgressores de ânimo leve, mas sim após falharem todas as campanhas realizadas e até um investimento de 5,6 milhões de dólares para tornar as passadeiras mais visíveis para os condutores, entre outros sistemas para chamar a atenção de quem vai ao volante. Mas, apesar de todos os esforços e investimentos, os peões continuavam a teimar atravessar por onde queriam que, tradicionalmente, é pelo caminho mais curto e nunca pela passadeira.

Os autarcas admitem que a cidade americana, com o centro recheado de avenidas largas e tradicionalmente muito calor, não convida a que se percorram grandes distâncias em busca da próxima passadeira. Contudo, a confusão gerada por indivíduos a atravessar um pouco por todo o lado torna a situação muito perigosa para os peões. Se a estratégia de Phoenix funcionar, é altamente provável que outras cidades venham a aplicar a mesma receita musculada, a começar pelas três metrópoles que lideram o ranking de atropelamentos, liderado por Nova Iorque.

Em Portugal, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os peões representaram 14,3% do total das vítimas mortais em acidentes rodoviários em 2024. Lisboa e Porto, ainda de acordo com a mesma fonte, são os distritos mais críticos em número de atropelamentos. Ainda assim, é de esperar que não seja necessário um endurecimento tão drástico de medidas para conter este flagelo.