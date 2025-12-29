O ID.Unyx 08 é o mais recente veículo eléctrico da Volkswagen, mas nada tem a ver com os restantes membros da família ID do fabricante alemão e tão pouco partilha a maioria dos elementos mecânicos com os restantes “irmãos” alimentados exclusivamente a bateria. A razão de ser destas diferenças prende-se com o facto de o ID.Uniyx 08 se destinar (de momento) exclusivamente à China e ser fruto de uma parceria entre a alemã Volkswagen e a chinesa XPeng.

Com 5 metros de comprimento, o novo ID passa a ser o eléctrico mais comprido do construtor, ultrapassando até o ID.Buzz em versão longa com sete lugares (4,96 m). O ID.Unyx 08 é ainda o maior dos modelos que actualmente compõem a gama ID.Unyx, que deu os primeiros passos na China em 2024, tendo o Cupra Tavascan como primeiro elemento. De acordo com a imprensa local, esta gama da VW é proposta no país como premium, prometendo reforçar continuamente a oferta para incrementar o volume de vendas.

A frente é a parte mais discutível do design do ID chinês da VW 4 fotos

A estética do ID.Unyx 08 tem aspectos algo discutíveis, nomeadamente no que toca à frente afilada que, além do habitual símbolo da marca alemã, exibe uns faróis e uma assinatura luminosa que têm mais a ver com o bom gosto chinês do que europeu. Com 3 metros de distância entre eixos, pode afirmar-se que, além de longo, o ID.Unyx 08 é igualmente imponente em termos de habitabilidade, o que se coaduna com um modelo que pretende ter sucesso no mercado premium chinês.

Além das dimensões, o ID.Unyx 08 sobressai por outras soluções, a começar pelo sistema eléctrico que usufrui do dobro da voltagem. Ao contrário do que acontece com os VW eléctricos comercializados na Europa, com sistemas a 400V, o ID.Unyx 08 recorre a um sistema com o dobro da voltagem (a 800V, herdado da XPeng), o que lhe permite trabalhar com metade da amperagem para a mesma potência, esforçando menos o sistema, dos cabos às células. Isto torna possível recarregar a uma potência superior e mais rapidamente, com o ID chinês a recarregar acima de 300 kW, enquanto os ID ocidentais oscilam entre 175 Kw e 200 kW, nos melhores casos.

Paralelamente, o ID.Unyx 08 oferece dois níveis de capacidade (úteis) de bateria, a mais pequena com 82 kWh e a maior com 95 kWh, ambas a recorrer a uma química LFP (fosfato de ferro-lítio), o que realça ainda mais a elevada potência de carga anunciada. Como termo de comparação, o ID.7 e o ID.Buzz montam baterias com um máximo de 86 kWh úteis. Isto permite que o ID.Unyx 08 anuncie 730 km de autonomia, contra 702 km para o ID.7 europeu com bateria de 86 kWh e motor de 286 cv. Mas há que ter em consideração que os 730 km são obtidos segundo o método chinês CLTC, 15% a 25% mais “optimista” do que o sistema europeu WLTP, pelo que é expectável que o ID.Unyx 08 anuncie cerca de 621 km de autonomia se um destes dias for comercializado na Europa. Ainda assim, supera o SUV ID.4 que, na melhor das hipóteses, reivindica 560 km nas melhores condições (com bateria de 77 kWh).