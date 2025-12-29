O presidente da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António, o social-democrata Francisco Amaral, foi eleito para presidir à Assembleia Intermunicipal do Algarve, anunciou esta segunda-feira a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Francisco Amaral vai estar acompanhado por Manuel Coelho, eleito do Chega na Assembleia Municipal de Loulé, e por Ana Pífaro Dinis, representante do PSD na Assembleia Municipal de Albufeira, que foram escolhidos para os cargos de vice-presidente e secretária da mesa da Assembleia Intermunicipal do Algarve, respetivamente.

“Para primeiro-secretário da AMAL foi aprovado o nome de Joaquim Brandão Pires, que assim se mantém nestas funções”, anunciou também a Comunidade Intermunicipal Algarvia num comunicado.

Francisco Amaral venceu as eleições para a Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António depois de ter posto termo a três décadas como presidente de Câmara, primeiro em Alcoutim e depois em Castro Marim.

Após cessar funções em abril passado na Câmara de Castro Marim, o que fez ascender à presidência a então vice-presidente e agora sua sucessora à frente do município, Filomena Sintra, Francisco Amaral conseguiu vencer as eleições para a Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António e assumir a presidência desse órgão autárquico, apesar de Álvaro Araújo (PS) ter sido reeleito como presidente da Câmara.

É uma honra para mim ser presidente desta assembleia“, afirmou, após tomar posse como presidente do órgão intermunicipal, assegurando que fará “os possíveis para corresponder” à confiança depositada em si e para “ter voz na defesa” da região, que corresponde ao distrito de Faro.

A AMAL, que é presidida por António Miguel Pina (PS), presidente da Câmara de Faro, vai voltar a ter à frente do seu Secretariado Executivo Intermunicipal Joaquim Brandão Pires, que exerce o cargo desde 2018 e foi reconduzido por proposta dos 16 presidentes de Câmara da região.

O primeiro-secretário destacou, citado na nota, que o Algarve deve “responder de forma conjunta aos problemas e desafios”, com o empenho dos seus representantes, “independentemente do partido que se representa”.

Após a eleição da mesa da Assembleia Intermunicipal e da recondução de Brandão Pires, foram também aprovadas as Grandes Opções do Plano e Orçamento, com um valor de 21,4 milhões de euros, o Plano de Recrutamento, o Mapa de Pessoal e a autorização de repartição de encargos para a contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Rodoviário VAMUS Algarve para o período 2026-2034, referiu também a AMAL.

A Assembleia Intermunicipal é composta por 58 membros em representação das Assembleias Municipais dos16 concelhos do Algarve.

Entre as suas competências estão a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento, a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas, a eleição do secretariado executivo intermunicipal e a deliberação sobre todos os assuntos que visem a prossecução dos interesses próprios da Comunidade Intermunicipal, recordou a AMAL.