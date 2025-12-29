O presidente da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António, o social-democrata Francisco Amaral, foi eleito para presidir à Assembleia Intermunicipal do Algarve, anunciou esta segunda-feira a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Francisco Amaral vai estar acompanhado por Manuel Coelho, eleito do Chega na Assembleia Municipal de Loulé, e por Ana Pífaro Dinis, representante do PSD na Assembleia Municipal de Albufeira, que foram escolhidos para os cargos de vice-presidente e secretária da mesa da Assembleia Intermunicipal do Algarve, respetivamente.

“Para primeiro-secretário da AMAL foi aprovado o nome de Joaquim Brandão Pires, que assim se mantém nestas funções”, anunciou também a Comunidade Intermunicipal Algarvia num comunicado.

Francisco Amaral venceu as eleições para a Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António depois de ter posto termo a três décadas como presidente de Câmara, primeiro em Alcoutim e depois em Castro Marim.

Após cessar funções em abril passado na Câmara de Castro Marim, o que fez ascender à presidência a então vice-presidente e agora sua sucessora à frente do município, Filomena Sintra, Francisco Amaral conseguiu vencer as eleições para a Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António e assumir a presidência desse órgão autárquico, apesar de Álvaro Araújo (PS) ter sido reeleito como presidente da Câmara.

“É uma honra para mim ser presidente desta assembleia“, afirmou, após tomar posse como presidente do órgão intermunicipal, assegurando que fará “os possíveis para corresponder” à confiança depositada em si e para “ter voz na defesa” da região, que corresponde ao distrito de Faro.

A AMAL, que é presidida por António Miguel Pina (PS), presidente da Câmara de Faro, vai voltar a ter à frente do seu Secretariado Executivo Intermunicipal Joaquim Brandão Pires, que exerce o cargo desde 2018 e foi reconduzido por proposta dos 16 presidentes de Câmara da região.

O primeiro-secretário destacou, citado na nota, que o Algarve deve “responder de forma conjunta aos problemas e desafios”, com o empenho dos seus representantes, “independentemente do partido que se representa”.

Após a eleição da mesa da Assembleia Intermunicipal e da recondução de Brandão Pires, foram também aprovadas as Grandes Opções do Plano e Orçamento, com um valor de 21,4 milhões de euros, o Plano de Recrutamento, o Mapa de Pessoal e a autorização de repartição de encargos para a contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Rodoviário VAMUS Algarve para o período 2026-2034, referiu também a AMAL.

A Assembleia Intermunicipal é composta por 58 membros em representação das Assembleias Municipais dos16 concelhos do Algarve.

Entre as suas competências estão a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento, a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas, a eleição do secretariado executivo intermunicipal e a deliberação sobre todos os assuntos que visem a prossecução dos interesses próprios da Comunidade Intermunicipal, recordou a AMAL.