A Comissão Europeia disse que vai pedir “mais detalhes” às autoridades portuguesas sobre a suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, mas revelou que a decisão é alheia a problemas com a implementação deste sistema.
Sistema europeu de controlo de fronteiras suspenso no aeroporto de Lisboa. Com “moldes” por definir, Governo pede “reforço imediato” da GNR
“Vamos contactar as autoridades portuguesas para pedir mais detalhes sobre os planos que têm”, disse à Lusa a porta-voz da Comissão Europeia Arianna Podesta.
A porta-voz do executivo comunitário revelou que a decisão de suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras “não está relacionada com quaisquer problemas com o sistema de entrada e saídas” do território da União Europeia (UE).