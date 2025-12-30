Um ferido grave no despiste do automóvel ocorrido esta terça-feira no concelho de Moura foi helitransportado para um hospital em Lisboa e outro foi também de helicóptero para um hospital no concelho de Oeiras, disse a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que, dos dois feridos graves helitransportados na sequência do acidente, um seguiu para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o outro para o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

O despiste do automóvel ocorrido na Estrada Nacional 255-1 (EN255-1), no concelho de Moura, distrito de Beja, provocou um total de cinco vítimas, das quais um morto e quatro feridos, todos homens e de nacionalidade estrangeira, revelaram fontes da Proteção Civil e do Comando Territorial de Beja da GNR.

Inicialmente, a GNR indicou à Lusa que, dos feridos, três eram graves e um ligeiro, mas, afinal, os quatro acabaram por ser considerados graves, segundo a Proteção Civil.

Além dos helitransportados, os outros dois feridos graves foram levados de ambulância para o hospital de Beja, revelaram as autoridades.

A fonte da GNR contactada pela Lusa não soube precisar as idades das cinco vítimas, já que nenhum dos homens que seguia na viatura acidentada tinha consigo documentos de identificação.

O alerta para o despiste do automóvel foi dado às autoridades cerca das 16h30, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

O acidente aconteceu ao quilómetro 19,5 da EN255-1, que liga Moura a Sobral da Adiça.

Segundo fonte da GNR, o automóvel seguia no sentido de Moura para Sobral da Adiça e despistou-se já perto desta localidade, tendo colidido com um eucalipto.

“A vítima mortal era o condutor do veículo”, revelou, indicando que o óbito foi declarado no local.

O trânsito esteve temporariamente cortado neste troço da via para permitir as operações de socorro às vítimas, mas a circulação foi restabelecida por volta das 19h50, de acordo com a GNR.

As operações de socorro mobilizaram 41 operacionais, apoiados por 14 veículos e dois helicópteros, entre meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Entre os meios mobilizados estiveram a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e os helicópteros do INEM sediados em Évora e em Loulé, no distrito de Faro.