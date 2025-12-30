A partir de 1 de janeiro de 2026 deixa de ser possível enviar produtos por correio registado internacional, anunciam esta terça-feira os CTT.

“Os CTT – Correios de Portugal informam que, devido a uma alteração legislativa internacional definida pela União Postal Universal (UPU), foi determinado que, a partir de 1 de janeiro de 2026, deixa de ser possível o envio de bens por Correio Registado Internacional”, lê-se em comunicado.

No entanto, o envio de documentos não sofre alterações, continuando a ser possível fazar o registo para envios internacionais. “O Correio Registado internacional passará a ter rastreabilidade em todos os países da UPU, à medida que disponibilizarem a prestação do serviço Track & Trace no seu território”, mas “será exclusivo para o envio de documentos”.

Os CTT explicam que os produtos/bens podem ser enviados internacionalmente por correio azul, com “tratamento prioritário e também a rastreabilidade em todos os países da UPU”.

A empresa nacional diz que as medidas “fazem parte de uma estratégia mais ampla da UPU para simplificar e modernizar o portefólio de produtos, focando o tipo de serviço no conteúdo: documentos ou bens e visam alinhar os serviços postais com as crescentes necessidades do comércio eletrónico, que exige controlos de segurança e alfandegários específicos para as mercadorias”.

Documentos são manuscritos, desenhos, impressos, ou informação gravada em formato digital e sem valor comercial, como por exemplo documentos de identificação, cartões de Boas Festas, cartão Multibanco ou relatórios. Já os bens são envios com objetos tangíveis e transportáveis, ou com valor comercial, como por exemplo uma pen com fotos para fim comercial, telemóveis, roupa ou eletrodomésticos.

A UPU é um organismo das Nações Unidas, composta por 192 países, e que tem como objetivo promover a renovação e adaptação do setor postal.