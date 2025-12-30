"Maldição Kennedy". Morreu Tatiana Schlossberg, neta de JFK, ano e meio após diagnóstico de cancro agressivo

Após tomar consciência da gravidade da doença, Schlossberg enfrentou um longo período de tratamentos intensivos — várias sessões de quimioterapia e dois transplantes de medula, além de participar em vários ensaios clínicos — agradecendo principalmente aos pais e aos irmãos pelo apoio durante o processo.

“Seguraram a minha mão com firmeza enquanto eu sofria, tentando não demonstrar a sua dor e tristeza para me proteger. Isto tem sido um grande presente, mesmo que eu sinta a dor deles todos os dias“, escreveu. “Durante toda a minha vida tentei ser uma boa pessoa, uma boa aluna, uma boa irmã, uma boa filha e proteger a minha mãe, nunca a deixando perturbada ou irritada. Agora, acrescentei uma nova tragédia à vida dela, à vida da nossa família, e não há nada que eu possa fazer para o impedir”, escreveu.

Uma “maldição” de família?

O termo “Maldição Kennedy” ganhou destaque após o assassinato do avô de Tatiana, o 35º presidente dos EUA, John F. Kennedy, em 1963. Anos mais tarde, o seu irmão, Robert F. Kennedy, foi assassinado durante a sua campanha presidencial em 1968. Ambos candidataram-se pelo Partido Democrata.

No ano seguinte, Ted Kennedy, o irmão mais novo, teve um acidente aéreo em 1964 que matou outras duas pessoas e um outro de carro em 1969: o automóvel caiu de uma ponte numa lagoa. Sobreviveu, mas a estratega da campanha morreu afogada.

Anos antes, Joseph P. Kennedy Jr., o irmão mais velho de JFK, tinha morrido em 1944, aos 29 anos, na Segunda Guerra Mundial, num acidente aéreo em que a aeronave explodiu numa missão no Canal da Mancha. Quatro anos depois era a vez da irmã, Kathleen Kennedy, morrer também num acidente de avião, sendo que o marido tinha sido morto em combate na Segunda Guerra.

Mais recentemente, John F. Kennedy Jr., filho do ex-Presidente, morreu em 1999, com 38 anos, num acidente de avião com a esposa e a cunhada. Não foi o único filho de JFK a morrer prematuramente. Arabella morreu durante o parto e o irmão Patrick morreu dois dias depois de nascer, com doença pulmonar.

Na lista de perdas prematuras de outros membros desta influente família da política norte-americana consta ainda, no século passado, David Anthony Kennedy, filho de Robert, aos 28 anos, (1984), o irmão Michael Kennedy com 39 anos, ao bater numa árvore enquanto esquiava (1997). E já no século XXI, morreram duas netas de Robert: Saoirse Kennedy Hill, com 22 anos, numa overdose (2019) e Maeve Kennedy Townsend McKean com o filho Gideon (2020) afogados na baía de Chesapeake.

Tatiana Schlossberg é agora o mais recente membro da família Kennedy a morrer, deixando para trás o marido, George Moran, e dois filhos pequenos.

Texto editado por Dulce Neto