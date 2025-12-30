Alguns moradores de Colares, no município de Sintra, estão desde o fim de semana a sofrer cortes no abastecimento elétrico durante mais de sete horas por dia, situação que também se tem vindo a verificar nas últimas semanas na freguesia de Fernão Ferro, no Seixal.

Ao Observador chegaram relatos de moradores desta localidade em Sintra de cortes nos últimos três dias e que estão a afetar o seu quotidiano, vendo-se impedidos de aquecer a casa, usar o frigorífico, carregar o telemóvel e, em alguns casos, não tendo sequer água quente para tomar banho.

Um dos consumidores revela que o problema não está a afetar toda a localidade mas apenas algumas casas, lamentando não ter obtido qualquer aviso quanto à interrupção do abastecimento. Ao contactar a EDP ao longo dos dias, ouviu sucessivamente uma gravação que dava conta de avarias identificadas nos concelhos de Sintra, Almada e Seixal.

Catarina Machado, da E-Redes, confirmou ao Observador que existem “algumas avarias de baixa tensão nestas localidades”, sem querer especificar em que locais estão a decorrer estas anomalias porque “é uma situação que está sempre a mudar”.

A assessora de imprensa adianta que as equipas da E-Redes “estão mobilizadas para a resolução das anomalias de forma mais célere” mas que, “dadas as condições atmosféricas e a natureza de algumas avarias, pode haver alguns casos mais demorados.”

Instada a explicar a que se devem estas avarias, a empresa não avança com causas em específico, sugerindo que “devido às baixas temperaturas, o consumo de eletricidade aumenta de forma significativa, gerando maior pressão sobre a rede elétrica.” Ou seja, estas avarias poderão ter sido causadas por picos de consumo devido à utilização da rede elétrica para aquecimento.

A mesma fonte explica também que o caso de apenas alguns consumidores estarem a ser afetados por estas avarias dentro da mesma localidade poderá dever-se ao facto de que são alimentados por diferentes postos de transformação e que alguns podem ter sofrido uma avaria e outros não.

Câmara do Seixal reúne-se em janeiro com E-Redes sobre cortes de energia em Fernão Ferro

A situação que tem afetado Colares está longe de ser um caso único. A freguesia de Fernão Ferro tem sido sujeita a problemas de abastecimento semelhantes nas últimas semanas, motivando a câmara municipal do Seixal a agendar uma reunião com a E-Redes para 7 de janeiro.

“O objetivo é esclarecer as causas concretas que estão na origem dos cortes de energia elétrica, ou seja, se os mesmos se devem a avarias pontuais, intervenções programadas, limitações da rede ou outras razões técnicas, e ainda sobre se existe um plano de intervenção ou reforço da rede elétrica para a freguesia de Fernão Ferro, bem como os respetivos prazos previsíveis de execução”, justificou o município num comunicado emitido esta terça-feira.

Citado na nota, o autarca do Seixal, Paulo Silva, sublinha que as falhas de eletricidade têm afetado, “de forma muito significativa o normal funcionamento da atividade económica e o bem-estar dos munícipes”.

Há uma semana, em declarações à agência Lusa, fonte oficial deste município da margem sul do Tejo, que integra a Área Metropolitana de Lisboa, referiu que os cortes ocorrem em vários locais da freguesia de Fernão Ferro, mas “a maioria são no Pinhal do General”.

No mesmo dia, questionada pela Lusa, fonte oficial da E-Redes explicou que “o Pinhal do General é uma Área Urbana de Génese Ilegal [AUGI], e necessita da construção de infraestruturas próprias”, pois “recentemente a área tem tido um crescimento muito acentuado, o que está na provável origem da sobrecarga da rede”.

“Nos últimos dias, a E-Redes teve registo de algumas reclamações e está nesta altura a aguardar a construção da solução técnica definitiva por parte da AUGI, para a qual já existe projeto e autorização da autarquia, para a construção de um posto de transformação”, acrescentou na altura a fonte da operadora da rede de distribuição de energia elétrica.