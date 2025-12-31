O Presidente cabo-verdiano apelou esta quarta-feira ao respeito pelas instituições e à redução da crispação política em 2026, ano em que serão realizadas as eleições legislativas e presidenciais, alertando para os riscos que ameaçam a democracia no mundo.

“Os cabo-verdianos serão chamados às urnas por duas vezes, em eleições legislativas e presidenciais. Em ambas as disputas, espero que vença a força dos argumentos. Urge reverter e dissipar o atual e crescente clima de crispação, reaprender a cultura do diálogo e do debate fundado em ideias e argumentos e respeitar as instituições, para que a democracia saia fortalecida, o Estado de direito seja reforçado e se cumpra Cabo Verde”, afirmou José Maria Neves, na tradicional mensagem de ano novo ano.

O chefe de Estado sublinhou que o ano que se aproxima “promete ser de muitas emoções, na política e no desporto”.

“No desporto, aguardamos com compreensível expetativa a estreia dos tubarões-azuis, masculinos e femininos, nos dois maiores palcos do futebol, para os quais se qualificaram com competência e brilho. A nossa seleção de andebol também estará no Mundial da modalidade e estamos convencidos de que a seleção de basquetebol conseguirá, igualmente, a sua qualificação. Estas equipas elevarão o prestígio de Cabo Verde para bem alto, projetando a imagem do país no mundo inteiro. Desejamos que tenham uma prestação histórica”, acrescentou.

José Maria Neves destacou o “sucesso do ano de 2025”, nomeadamente a histórica qualificação da seleção masculina de futebol para o Mundial de 2026, mas também assinalou os desafios enfrentados, como as tempestades que afetaram sobretudo as ilhas de São Vicente e Santiago Norte, causando destruição e perda de vidas humanas.

Cabo Verde prepara-se para realizar as eleições legislativas em 2026, que deverão decorrer entre abril e junho.