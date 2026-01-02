A Tesla, o construtor que nos últimos anos foi líder na produção de veículos eléctricos, apesar de em 2025 estar sob pressão da BYD, anunciou os dados da produção e vendas relativamente ao 4.º trimestre de 2025 e à totalidade do ano. Os analistas de Wall Street aguardavam um volume de vendas em torno de 426.000 unidades no trimestre, mas a Tesla anunciou apenas 418.227 veículos vendidos, embora tenha fabricado 434.358 unidades.

Apesar de a produção no 4.º trimestre ter caído 5,5% face ao período homólogo de 2024, as vendas nos três meses do ano foram ainda mais longe, pela negativa, ao sofrerem uma redução de 16%. No acumulado de 2025, o construtor norte-americano comercializou 1,64 milhões de veículos, 8,6% menos do que os 1,79 milhões transaccionados em 2024, com esta quebra de vendas de 2025 a seguir-se à Tesla ter vendido menos 1% em 2024, sendo estes os primeiros anos em que as vendas diminuíram desde que o Model 3 foi lançado em 2017.

Entre as 418.227 unidades vendidas no derradeiro trimestre de 2025, 406.585 correspondem aos Model 3 e Model Y, o que equivale a cerca de 97% do total. Curiosamente, estes veículos, apesar serem os de maior procura, ficaram abaixo do volume vendido no ano anterior, apesar de beneficiarem de restylings recentes. As restantes 11.642 unidades dizem respeito aos Model S, Model X e Cybertruck que, em conjunto, venderam particularmente bem em 2025. De acordo com a imprensa norte-americana, isto deve-se ao facto de a SpaceX, de Elon Musk, ter alegadamente adquirido um generoso número de unidades.

Com a Tesla a parecer necessitar de dar uns retoques na sua estratégia comercial e, sobretudo, de convencer o seu CEO a afastar-se da política, o construtor está cada vez mais sob a pressão da concorrência na China, na Europa e nos EUA, a começar pela BYD, que disputa com o líder tradicional o título de maior fabricante de veículos eléctricos do mundo. Isto num contexto em que o construtor norte-americano vende veículos que arrancam nos 37 mil euros, enquanto a rival chinesa consegue propor modelos exclusivamente a bateria a partir de 10 mil euros.

Actualização

Após a publicação deste artigo, a BYD tornou público que comercializou 2,26 milhões de veículos 100% eléctricos durante os 12 meses de 2025, ultrapassando a Tesla (1,64 milhões) e tornando-se assim o novo líder das vendas mundiais de veículos eléctricos. Só na China, a BYD vendeu 529.537 unidades do Seagull e 239.312 do Dolphin, os seus eléctricos mais pequenos e baratos (na casa dos 10.000 euros), num total de 768.849 unidades, o que representa 34% do total dos veículos eléctricos vendidos.