Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) matou uma mulher de 37 anos durante uma operação policial esta quarta-feira em Minneapolis, avançou o Departamento de Segurança Interna.  Segundo o New York Times, o tiroteio aconteceu quando os agentes estavam a realizar “operações direcionadas” e foram confrontados por manifestantes. A vítima, mulher de um ativista proeminente, terá usado “o seu veículo como arma, tentando atropelar os nossos agentes com o objetivo de matá-los”, afirmou a porta-voz do Departamento de Segurança Interna. Já a deputada Ilhan Omar descreveu a pessoa como uma “observadora legal”.

Na Truth Social, Donald Trump comentou o incidente, falando sobre um vídeo que descreveu como “uma coisa horrível de ver”: “A mulher a gritar era, obviamente, um agitador profissional, e a mulher a conduzir o carro estava muito desordeira, obstruindo e resistindo, e então violentamente, deliberadamente e cruelmente atropelou o agente do ICE, que parece ter disparado contra ela em legítima defesa”, começou por escrever o Presidente dos EUA, que deu ainda conta de que o agente está a recuperar no hospital.

“A razão pela qual estes incidentes estão a acontecer é porque a esquerda radical está a ameaçar, a agredir e a atacar os nossos agentes de autoridade e do ICE diariamente. Eles estão só a tentar fazer o seu trabalho de manter os EUA seguros”, acrescentou. Já o vive-Presidente norte-americano, JD Vance, também comentou o episódio: “Podemos aceitar que a morte desta mulher é uma tragédia, reconhecendo que foi uma tragédia causada por ela própria”.

Em comunicado, o autarca de Minneapolis, Jacob Frey, confirmou ter tido conhecimento do tiroteio, acusando os agentes do ICE de estar a “causar caos na cidade” e exigindo que o serviço “deixe a cidade imediatamente”. “Defendemos integralmente nossas comunidades de imigrantes e refugiados”, acrescentou.

Na mesma linha está o comunicado da cidade de Minneapolis, citado no ABC News, que pedia às pessoas para evitarem a área: “Estamos a trabalhar para confirmar informações adicionais, mas o que sabemos é que a presença de agentes federais de imigração está a causar caos na nossa cidade e a tornar a nossa comunidade menos segura“.

Por sua vez, o governador do Minnesota, Tim Walz, disse que o seu gabinete está a trabalhar para “reunir informações sobre um tiroteio relacionado com o ICE” da manhã desta quarta. “Partilharemos informações à medida que soubermos mais. Entretanto, peço às pessoas que mantenham a calma”, publicou no X. Mais tarde, numa conferência de imprensa, deixaria críticas à forma como a administração norte-americana está a lidar com as operações do ICE. “Estamos a alertar há semanas que as operações perigosas, sensacionalistas da administração de Trump são uma ameaça à segurança pública”, sublinhou.

A mulher foi entretanto identificada como Renee Nicole Good, de 37 anos. Em reação à morte, centenas pessoas juntaram-se na Foley Square, em Manhattan, para protestar contra o ICE.

Os membros do Conselho Municipal de Minneapolis emitiram ainda na quarta-feira um comunicado conjunto em que criticam os ataques contra os cidadãos. “A Renee era uma residente da nossa cidade que estava a cuidar dos seus vizinhos esta manhã. A vida dela foi tirada hoje às mãos do governo federal”, lê-se. No documento, assinado por 11 dos 13 elementos do conselho, pede-se uma investigação ao incidente. Reitera-se também a exigência sobre a saída do ICE da cidade.

Notícia atualizada às 8h01 com o comunicado do Conselho Municipal de Minneapolis