Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) matou uma mulher de 37 anos durante uma operação policial esta quarta-feira em Minneapolis, avançou o Departamento de Segurança Interna. Segundo o New York Times, o tiroteio aconteceu quando os agentes estavam a realizar “operações direcionadas” e foram confrontados por manifestantes. A vítima, mulher de um ativista proeminente, terá usado “o seu veículo como arma, tentando atropelar os nossos agentes com o objetivo de matá-los”, afirmou a porta-voz do Departamento de Segurança Interna. Já a deputada Ilhan Omar descreveu a pessoa como uma “observadora legal”.

Three video angles of the Minneapolis shooting, all slowed down and zoomed in. The Department of Homeland Security says the officer acted in self-defense. Minneapolis mayor Jacob Frey and now Minnesota Governor Tim Walz say they have "seen the video" and are telling people not… pic.twitter.com/LdadsX6HNm — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Na Truth Social, Donald Trump comentou o incidente, falando sobre um vídeo que descreveu como “uma coisa horrível de ver”: “A mulher a gritar era, obviamente, um agitador profissional, e a mulher a conduzir o carro estava muito desordeira, obstruindo e resistindo, e então violentamente, deliberadamente e cruelmente atropelou o agente do ICE, que parece ter disparado contra ela em legítima defesa”, começou por escrever o Presidente dos EUA, que deu ainda conta de que o agente está a recuperar no hospital.

“A razão pela qual estes incidentes estão a acontecer é porque a esquerda radical está a ameaçar, a agredir e a atacar os nossos agentes de autoridade e do ICE diariamente. Eles estão só a tentar fazer o seu trabalho de manter os EUA seguros”, acrescentou. Já o vive-Presidente norte-americano, JD Vance, também comentou o episódio: “Podemos aceitar que a morte desta mulher é uma tragédia, reconhecendo que foi uma tragédia causada por ela própria”.

Correct. You can accept that this woman's death is a tragedy while acknowledging it's a tragedy of her own making. Don't illegally interfere in federal law enforcement operations and try to run over our officers with your car. It's really that simple. https://t.co/4k4KFjfsRZ — JD Vance (@JDVance) January 8, 2026

Em comunicado, o autarca de Minneapolis, Jacob Frey, confirmou ter tido conhecimento do tiroteio, acusando os agentes do ICE de estar a “causar caos na cidade” e exigindo que o serviço “deixe a cidade imediatamente”. “Defendemos integralmente nossas comunidades de imigrantes e refugiados”, acrescentou.

I am aware of a shooting involving an ICE agent at 34th Street & Portland. The presence of federal immigration enforcement agents is causing chaos in our city. We’re demanding ICE to leave the city immediately. We stand rock solid with our immigrant and refugee communities. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

Na mesma linha está o comunicado da cidade de Minneapolis, citado no ABC News, que pedia às pessoas para evitarem a área: “Estamos a trabalhar para confirmar informações adicionais, mas o que sabemos é que a presença de agentes federais de imigração está a causar caos na nossa cidade e a tornar a nossa comunidade menos segura“.

Por sua vez, o governador do Minnesota, Tim Walz, disse que o seu gabinete está a trabalhar para “reunir informações sobre um tiroteio relacionado com o ICE” da manhã desta quarta. “Partilharemos informações à medida que soubermos mais. Entretanto, peço às pessoas que mantenham a calma”, publicou no X. Mais tarde, numa conferência de imprensa, deixaria críticas à forma como a administração norte-americana está a lidar com as operações do ICE. “Estamos a alertar há semanas que as operações perigosas, sensacionalistas da administração de Trump são uma ameaça à segurança pública”, sublinhou.

We’ve been warning for weeks that the Trump Administration’s dangerous, sensationalized operations are a threat to public safety. pic.twitter.com/edueGHqBJy — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026

A mulher foi entretanto identificada como Renee Nicole Good, de 37 anos. Em reação à morte, centenas pessoas juntaram-se na Foley Square, em Manhattan, para protestar contra o ICE.

Anti ICE protest happening now in Foley Square after Minneapolis shooting. pic.twitter.com/oOZK4mV5nw — Marla Diamond (@MDiamond8) January 7, 2026

Os membros do Conselho Municipal de Minneapolis emitiram ainda na quarta-feira um comunicado conjunto em que criticam os ataques contra os cidadãos. “A Renee era uma residente da nossa cidade que estava a cuidar dos seus vizinhos esta manhã. A vida dela foi tirada hoje às mãos do governo federal”, lê-se. No documento, assinado por 11 dos 13 elementos do conselho, pede-se uma investigação ao incidente. Reitera-se também a exigência sobre a saída do ICE da cidade.

Notícia atualizada às 8h01 com o comunicado do Conselho Municipal de Minneapolis