França entre o desejo de proibir as redes sociais aos menores de 15 anos e os desafios da aplicação

O anunciado projeto de interdição das redes sociais em França para os menores de 15 anos a partir do próximo ano letivo deve avançar para debate no parlamento já no próximo dia 19 de janeiro. De acordo com o Le Monde, o Conselho de Estado, que apoia o Governo na preparação de legislação, deve emitir o seu parecer sobre o projeto de lei já nesta quinta-feira. Todavia, a prioridade dada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, a este tema nas últimas semanas enfrenta agora a discussão sobre a real aplicabilidade e eficácia dessa medida junto dos jovens.

O objetivo de França é claro: travar o ciberassédio, a exposição de menores a conteúdos online considerados inapropriados, problemas de saúde mental e as alterações no sono e na capacidade de atenção, sustentando a sua posição em estudos sobre os efeitos negativos das redes sociais no desenvolvimento juvenil. E há o exemplo recente a seguir desde a Austrália, que impôs igualmente uma proibição similar aos menores de 16 anos.

Emmanuel Macron tinha alertado há já cerca de um mês, numa intervenção sobre a regulamentação das redes sociais no país, para a importância de forçar em “todas as redes sociais a verificação de idade” dos utilizadores, tal como ocorre desde o ano passado em sites com conteúdos pornográficos. “Esta técnica pode ser utilizada nas redes sociais”, vincou, em declarações citadas na TF1.

Mes vœux aux Français. https://t.co/vdwuFJkC7K — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2025

França já tinha tentado avançar com restrições nesta área em 2023, mas tinha visto então a aplicação bloqueada a nível comunitário, algo que já não se deve verificar, face à ‘luz verde’ dada entretanto pela Comissão Europeia “no verão passado”. Os planos do chefe de Estado serão materializados num projeto de lei da autoria da deputada Laure Miller, do partido Renascimento (fundado por Macron).

Na mira estão inúmeras plataformas, como o TikTok, X, Instagram, Facebook, Snapchat, entre outras. Porém, os caminhos para a aplicação no terreno parecem sinuosos e lançam dúvidas, uma vez que muitos jovens australianos encontraram desde a proibição mecanismos alternativos para contornar o bloqueio.

Por isso, a imprensa francesa debate as limitações das possíveis soluções: se houver uma exigência de documentos de identidade, sobressaem questões em relação à privacidade e segurança do tratamento dos dados pessoais; uma limitação por intermédio de verificação de cartões de crédito podem excluir uma parte dos utilizadores e não oferece suficiente fiabilidade; e até tecnologias de estimativa de idade por biometria suscitam problemas ao nível do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), entre outras questões jurídicas.

Também a geolocalização pode ser contornada, uma vez que um jovem francês poderá procurar online a utilização de redes VPN alternativas para fixar uma localização diferente do seu IP. Desse modo, qualquer uma das plataformas de redes sociais irá detetar um jovem a tentar aceder de um outro país que não França.