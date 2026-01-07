O fundo espanhol Buenavista Equity Partners avançou com uma ação em tribunal contra a Unbabel e a Transperfect, a companhia que adquiriu a tecnológica portuguesa em agosto. O fundo, que também tem um escritório em Lisboa, era investidor da Unbabel.

A empresa foi comprada pela norte-americana de tradução Transperfect, por um valor que não foi revelado. A transação aconteceu depois de, meses antes, ser conhecido que a Unbabel estaria à procura de comprador, depois de alterações no financiamento. A operação terá gerado perdas para os investidores, segundo notícias de setembro.

A notícia sobre a ação foi avançada pelo jornal Eco esta quarta-feira, a partir de informação do portal Citius. É dito que a ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a 23 de dezembro de 2025. A ação envolve ainda a Wuessen Leading, uma empresa sediada no Luxemburgo, e tem um valor de 12.749.998 euros.

A Wuessen Lending seria credora sénior da Unbabel, apurou o Eco.

Trata-se de uma “ação pauliana”, um tipo de ação “que permite aos credores contestarem, por via judicial, contratos celebrados pelos devedores de onde resultem prejuízos para os legítimos interesses dos credores”, escreve o Eco.

O Observador contactou a Unbabel e a Transperfect sobre o tema, mas ainda não foi possível obter resposta. Contactada, a Buenavista Equity Partners declarou que não irá fazer comentários sobre o assunto.