A Unbabel tem "os dias contados"? O que se passa com a empresa que há muito ambiciona ser unicórnio

Era mais que uma ambição. Há anos que a Unbabel é um unicórnio prometido. E Vasco Pedro, cofundador e CEO, nunca escondeu o objetivo de alcançar esse estatuto, atingido quando uma empresa consegue uma avaliação superior a mil milhões de dólares. Nos últimos anos, o foco esteve numa estratégia de aquisições, primeiro com a britânica Lingo24 (em 2021) e depois com a alemã EVS Translations e a israelita Bablic (em 2023). Agora, o tabuleiro virou e é a tecnológica portuguesa que está à procura de comprador.

A empresa, que atua na área da tradução automática, revelou há pouco mais de duas semanas que “tem estado com um processo de aquisição em curso”, que se segue a uma reestruturação levada a cabo no início do ano, e que está “em negociações avançadas com várias partes” para ser comprada. Pelo meio, falhou um financiamento, com o recuo da Iberis Capital, mas assegurou que essa decisão, que terá sido tomada “à última hora”, não alterou o “foco”. “Continuamos a avançar e partilharemos mais informações na devida altura.”

Até ao momento, a Unbabel não partilhou mais detalhes sobre o processo de aquisição. É um silêncio que se estende aos investidores, que se fecham em copas sobre as negociações e o momento atual da empresa. Alguns, como a Iberis Capital ou a Explorer Investments, preferem não fazer comentários. Outros, como a Indico Capital Partners, a Buenavista Equity Partners e a Caixa Capital, ou remetem declarações para a Unbabel ou justificam o silêncio com as negociações que decorrem.

A Faber Ventures e a Shilling, dois dos primeiros investidores da tecnológica, adotam a mesma postura. Se a primeira capital de risco nem sequer responde às tentativas de contacto, a segunda diz apenas que não consegue “colaborar”. O Observador insistiu, diversas vezes, com pedidos de esclarecimento desta posição, mas não obteve resposta.

Antigos trabalhadores da Unbabel não seguem o silêncio dos investidores e falam, sob condição de anonimato, com o Observador. Não se mostram surpreendidos com o processo de aquisição e garantem que os colegas que permanecem na empresa estão “preocupados”: “Acham que a Unbabel tem os dias contados”. “A dada altura, uma empresa que tenta comprar outras e não se consegue consolidar, não consegue chegar a uma posição de mercado sustentável, é natural que tente vender-se a si própria também”, consideram.