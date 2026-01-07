Um jovem de 16 anos foi alvejado a tiro numa perna quando se encontrava na última madrugada numa rua na zona de Talaíde, em Oeiras, avançou esta quarta-feira o Correio da Manhã.

Segundo adiantou fonte oficial da PSP, o jovem estaria com amigos na rua, que terão indicado às autoridades que o tiro veio de um outro grupo de quatro homens.

A situação, sublinha o jornal, está já sob investigação da Polícia Judiciária e foram apreendidos diversos invólucros de balas naquele local.

Os bombeiros, o INEM e a polícia foram chamados para o local, tendo sido criado um perímetro de segurança, enquanto o jovem alvejado foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.