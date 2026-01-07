Foram afinal os democratas que “encenaram a verdadeira insurreição” do ataque ao Capitólio, diz o novo site da administração Trump, lançado esta terça-feira. A página na internet, tornada pública no quinto aniversário do ataque, a 6 de janeiro, reforça a narrativa falsa do Presidente sobre as eleições presidenciais de 2020. Mas assessor da Casa Branca diz que é apenas uma “provocação”.

O novo site, que abre com uma imagem da antiga presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, juntamente com os nove membros da comissão seletiva, elogia o Presidente Trump pela forma como lidou com o ataque de 6 de Janeiro de 2021 e lança culpas à polícia do Capitólio por “escalar deliberadamente as tensões” e aos democratas.

“Os democratas inverteram habilmente a realidade depois de 6 de janeiro, rotulando manifestantes pacíficos e patriotas como ‘insurrectos’ e enquadrando o evento como uma tentativa violenta de golpe orquestrada por Trump — apesar de não haver evidências de rebelião armada ou intenção de derrubar o governo”, lê-se.

Continuando a referir-se à eleição de 2020 como “fraudulenta” e com “irregularidades generalizadas”, tese já classificada como falsa pelo Observador num fact-check com cinco anos, o site diz que o Presidente “corrigiu uma injustiça histórica” ao conceder perdões aos acusados de crimes relacionados com a invasão do edifício.

Mas em declarações referidas pelo The Hill, o assessor da Casa Branca, Stephen Cheung, sugeriu que a página na internet foi criada como uma provocação, acrescentando que não conseguia acreditar que os meios de comunicação tenham realmente caído “na armadilha”.

Do lado dos democratas, o deputado Jamie Raskin, ex-membro da comissão da Câmara dos Representantes sobre o 6 de janeiro, criticou o site, salientando que Trump reforçava as suas mentiras sobre o 6 de janeiro.

Nesta terça-feira, num evento no Capitólio, os democratas da Câmara convidaram um antigo agente da polícia do Capitólio, que esteve envolvido no 6 de janeiro, e antigos senadores para descreverem os acontecimentos desse dia e criticarem Trump. Os republicanos optaram por ignorar o aniversário, não realizando quaisquer eventos para assinalar a data no Capitólio. Mas, em Washington, num encontro anual dos republicanos da Câmara, Trump atacou os democratas que investigaram o seu papel na incitação ao motim, noticiou o NewsFromtheStates.