A Toyota tem obtido, nos últimos anos, um conjunto invejável de sucessos em duas das disciplinas mais sofisticadas e marcantes do automobilismo mundial, nomeadamente o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que inclui corridas como as 24 Horas de Le Mans, e o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), que tem no Rali de Portugal o seu representante no território nacional. No WEC, o construtor japonês já conquistou sete títulos de campeão do mundo, enquanto no WRC amealhou seis ceptros de campeão, com evidentes vantagens em matéria de imagem, sobretudo junto do público mais jovem. Para concentrar ainda mais em si própria os efeitos dos bons resultados obtidos na Resistência, a Toyota afasta do WEC a Gazoo Racing (GR) e, no momento em que apresenta o novo Hypercar para 2026, anuncia que o protótipo adopta a denominação TR010, em defesa das cores da Toyota Racing. E esta não é a única novidade para este ano.

Depois de concentrar a presença das principais disciplinas de competição na sua divisão Gazoo Racing, desde que esta foi criada em 2007, a Toyota parece estar agora com vontade de começar a separar as águas, continuando a estar presente no WRC enquanto Toyota Gazoo Racing, mas reservando o WEC apenas para a Toyota Racing. Mais importante do que isso é que até na F1, a que Toyota vai regressar em 2026, a marca vai surgir como patrocinador principal e parceiro técnico da norte-americana Haas, enquanto Toyota Gazoo Racing (TGR), através da equipa TGR Haas F1 Team.

A comparação entre o Hypercar GR010 de 2025 e o novo TR010 de 2026 5 fotos

Novidade é também o desejo expresso pelo construtor japonês de fazer evoluir a Gazoo Racing de uma espécie de departamento de competição para marca independente, obviamente dentro do Grupo Toyota, em companhia da própria Toyota, mas também da Lexus, da Daihatsu e da Century, também esta recém-formada para se bater com os modelos da Bentley e da Rolls-Royce. Da mesma forma que a Lexus e a Century serão as marcas de luxo do grupo nipónico, a GR será o construtor desportivo da família e já a partir deste mês, prevendo-se que a autonomização da nova marca estará completa até Janeiro de 2027.

O primeiro modelo da autónoma Gazoo Racing será o GR GT, apresentado em final de 2025 (como pode ler acima) e já sem qualquer emblema Toyota. Resta saber o que acontecerá com os tradicionais modelos da Toyota com emblema GR, como as próximas gerações do Toyota Supra GR e do Toyota GR86. Será que vão perder o emblema Toyota ou perderão, em vez disso, a imagem GR? No limite, pode existir até uma terceira alternativa, que passa por permanecerem ambos como Toyota GR, como acontece no WRC e na F1?