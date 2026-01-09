Dezenas de professores de primeiro ciclo e educadores do pré-escolar exigiram esta sexta-feira a redução da carga horária e eliminação de funções não pedagógicas num plenário em Lisboa em que entregaram à tutela um abaixo-assinado com 16.000 subscritores.

Cerca das 14h00, dezenas de docentes em monodocência (professores do primeiro ciclo e educação de infância) e familiares, incluindo algumas crianças, participavam na concentração convocada pela Federação Nacional de Professores (Fenprof).

Os participantes exibiam cartazes a exigir “igualdade no calendário escolar, horário docente e reduções por antiguidade” em frente ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI),

Na concentração, que começou com música, ouviram-se discursos em que foram exigidas melhores condições de trabalho.

Os mais de 30.000 docentes em monodocência existentes em Portugal representam cerca de 30% do total de professores no país, disse à Lusa o secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa.