Foi uma semana assim-assim para o Arsenal. Depois de tanto Manchester City como Aston Villa terem empatado, a equipa de Mikel Arteta não conseguiu dar um passo de gigante rumo à conquista da Premier League e também empatou no Emirates e contra o Liverpool. Ainda assim, à entrada para a terceira ronda da Taça de Inglaterra, era difícil não assumir que o ambiente que se vive no clube londrino é de entusiasmo absoluto.

“Queremos conquistar este troféu, claro, é isso que perseguimos”, começou por dizer o treinador espanhol na antevisão da visita deste domingo ao Portsmouth. “É esse o propósito desta equipa. No final de contas, acho que temos de ser julgados e vamos ser julgados pelo que fizermos hoje. A última semana não é importante e vamos ser julgados por aquilo que conseguirmos fazer até ao fim da temporada”, atirou Mikel Arteta antes do encontro da Taça de Inglaterra.

Mesmo com essa certeza de que o jogo deste domingo era o mais importante, tendo em conta que era o seguinte, o treinador espanhol não deixava de fazer poupanças. David Raya, Odegaard, Bukayo Saka, Timber, Declan Rice, Zubimendi e Gyökeres começavam todos no banco, Saliba nem sequer foi convocado e Gabriel Jesus surgia como referência ofensiva e apoiado por Madueke e Gabriel Martinelli. Como suplente, porém, também aparecia a surpresa Kai Havertz, que não joga desde agosto por lesão. Do outro lado, porém, estava uma equipa do Championship com historial de Premier League que tem como treinador um inglês com ascendência portuguesa chamado… John Mousinho.

Em Fratton Park, bem no sul de Inglaterra, o jogo até começou com uma surpresa. Logo nos instantes iniciais, na recarga a uma defesa de Kepa a um remate na área, Colby Bishop apareceu a inaugurar o marcador para dar vantagem ao Portsmouth (3′). Pouco depois, porém, surgiu o empate: canto cobrado na esquerda, muita confusão na área e Andre Dozzell acabou por aliviar o lance para dentro da própria baliza (8′).

Ainda antes da meia-hora, de forma expectável, os gunners conseguiram mesmo alcançar a reviravolta. Mais um canto, agora na direita, com Gabriel Martinelli a antecipar-se ao primeiro poste e a desviar de cabeça para marcar (25′). Até ao fim da primeira parte, Madueke ainda desperdiçou uma grande penalidade que ele próprio conquistou, atirando ao lado (43′). Ao intervalo, porém, o Arsenal estava a vencer o Portsmouth pela margem mínima.

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o Arsenal só precisou de pouco mais do que cinco minutos para aumentar a vantagem. Depois de um livre cobrado de maneira rápida e apanhando a defensiva do Portsmouth desprevenida, Gabriel Jesus cruzou rasteiro na direita e Gabriel Martinelli encostou ao segundo poste para bisar (51′).

Mikel Arteta só fez as primeiras substituições já dentro dos últimos 25 minutos e lançou Timber, Odegaard e Kai Havertz numa altura em que os gunners pareciam ter adormecido, atuando demasiado confortáveis com a vantagem e permitindo até alguma iniciativa ao adversário — motivando também o regresso aos relvados do internacional alemão depois de meses de ausência.

Logo a seguir, o xeque-mate. Novamente a partir de um canto e novamente a partir da direita, Gabriel Martinelli antecipou-se ao primeiro poste e cabeceou para carimbar o hat-trick e a goleada (72′). Arteta ainda teve tempo para lançar Marli Salmon, central de apenas 16 anos que fez apenas o segundo jogo pela equipa principal, e também Zubimendi, mas já nada mudou até ao fim. O Arsenal goleou o Portsmouth, regressou às vitórias e seguiu em frente na Taça de Inglaterra que não conquista desde 2020, mas onde é recordista de triunfos com 14 troféus.