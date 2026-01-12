Avalanches nos Alpes franceses provocaram seis mortos no fim-de-semana

Apesar dos avisos das autoridades para o perigo de avalanches, o fim-de-semana ficou marcado pela morte de seis esquiadores nos Alpes franceses, três no sábado e três no domingo.
A sexta e última vítima mortal registada foi um esquiador de 32 anos, arrastado ao final da tarde por uma massa de neve que o empurrou contra uma árvore, enquanto praticava esqui fora da pista, no domingo, em Haute-Savoie, no município francês de Vallorcine.
Na rede social X, a presidente do município, Vanina Nicoli, lamentou a morte e destacou “o trabalho e a cooperação exemplar das equipas de socorro”.
⚫ #RisqueAvalanche | Le bilan du week-end est particulièrement lourd. Deux nouveaux décès – à Courchevel et La Plagne/Champagny-la-Vanoise – sont à déplorer aujourd’hui, en plus des victimes blessées dans les coulées de neige. Au total, cinq personnes ont perdu la vie au cours… pic.twitter.com/2a2FDjZZXP
— Préfète de la Savoie ???????? (@Prefet73) January 12, 2026
Duas outras pessoas já tinham morrido nesse dia. Ao início da tarde, um britânico de 5o anos ficou soterrado com 2,5 metros de neve na estação de La Plagne. O homem foi encontrado sem vida, depois de buscas que mobilizaram 52 membros de socorro, cães de avalanche e um helicóptero. Ao final da manhã, outro esquiador tinha sido encontrado soterrado na estação de Courchevel.
Na rede social Instagram, a estação de esqui de La Plagne alertou para o risco elevado de avalanche e recomendou a utilização de equipamento adequado.
No sábado, outros três esquiadores sofreram um desfecho trágico. Dois franceses, que circulavam foram da pista na estação de esqui de Val d’Isère e não estavam equipados com transceptores (aparelhos que partilham circuitos para transmitir e receber sinais ou comunicações), foram apanhados por uma avalanche. De acordo com o jornal francês Le Figaro, o gabinete de turismo da estação informou que as vítimas foram encontradas já sem vida, depois de terem sido localizadas pelos telemóveis, que estavam enterrados na neve. Outra avalanche apanhou um esquiador na estação de Arêche-Beaufort. Os bombeiros franceses têm-se desdobrado em avisos e conselhos nas redes sociais, revelando imagens de resgate:
#Avalanche | Les massifs alpins sont marqués par d’importants risques d’avalanche après les fortes chutes de neige.
Soyez prudents, ne sortez pas des pistes et lisez les bulletins des risques avant de partir skier ou randonner. pic.twitter.com/fUFdOx68hU
— Pompiers de France (@PompiersFR) January 11, 2026
As grandes quantidades de neve registadas nos Alpes e noutras regiões francesas durante o fim-de-semana foram uma consequência da tempestade Goretti. O instituto meteorológico francês Méteo-France prolongou para esta segunda-feira o risco de avalanches muito elevado e emitiu um alerta laranja para neve e gelo em cerca de quinze departamentos do nordeste de França.
⚠️???? Une nouvelle #avalanche a été signalée ce midi à #LaPlagne (Savoie), après un week-end déjà très meurtrier (6 morts !)… Il faut dire qu'il est tombé plus d'un mètre de neige en quelques jours au-dessus de 2000 m d'altitude sur le nord des Alpes, après plusieurs semaines… pic.twitter.com/UjhzBm6px7
— Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 12, 2026
Texto editado por Dulce Neto