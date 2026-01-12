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Avalanches nos Alpes franceses provocaram seis mortos no fim-de-semana

Este artigo tem mais de 6 meses

Os alertas não demoveram os praticante de esqui das estações dos Alpes franceses. Seis morreram arrastados e soterrados, sobretudo por circularem fora das pistas.

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A Météo-France prolongou o risco muito elevado de avalanches

CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

A Météo-France prolongou o risco muito elevado de avalanches

CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Apesar dos avisos das autoridades para o perigo de avalanches, o fim-de-semana ficou marcado pela morte de seis esquiadores nos Alpes franceses, três no sábado e três no domingo.

A sexta e última vítima mortal registada foi um esquiador de 32 anos, arrastado ao final da tarde por uma massa de neve que o empurrou contra uma árvore, enquanto praticava esqui fora da pista, no domingo, em Haute-Savoie, no município francês de Vallorcine.

Na rede social X, a presidente do município, Vanina Nicoli, lamentou a morte e destacou “o trabalho e a cooperação exemplar das equipas de socorro”.

Duas outras pessoas já tinham morrido nesse dia. Ao início da tarde, um britânico de 5o anos ficou soterrado com 2,5 metros de neve na estação de La Plagne. O homem foi encontrado sem vida, depois de buscas que mobilizaram 52 membros de socorro, cães de avalanche e um helicóptero. Ao final da manhã, outro esquiador tinha sido encontrado soterrado na estação de Courchevel.

Na rede social Instagram, a estação de esqui de La Plagne alertou para o risco elevado de avalanche e recomendou a utilização de equipamento adequado.

No sábado, outros três esquiadores sofreram um desfecho trágico. Dois franceses, que circulavam foram da pista na estação de esqui de Val d’Isère e não estavam equipados com transceptores (aparelhos que partilham circuitos para transmitir e receber sinais ou comunicações), foram apanhados por uma avalanche. De acordo com o jornal francês Le Figaro, o gabinete de turismo da estação informou que as vítimas foram encontradas já sem vida, depois de terem sido localizadas pelos telemóveis, que estavam enterrados na neve. Outra avalanche apanhou um esquiador na estação de Arêche-Beaufort. Os bombeiros franceses têm-se desdobrado em avisos e conselhos nas redes sociais, revelando imagens de resgate:

As grandes quantidades de neve registadas nos Alpes e noutras regiões francesas durante o fim-de-semana foram uma consequência da tempestade Goretti. O instituto meteorológico francês Méteo-France prolongou para esta segunda-feira o risco de avalanches muito elevado e emitiu um alerta laranja para neve e gelo em cerca de quinze departamentos do nordeste de França.

Texto editado por Dulce Neto

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