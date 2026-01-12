Avalanches nos Alpes franceses provocaram seis mortos no fim-de-semana

Apesar dos avisos das autoridades para o perigo de avalanches, o fim-de-semana ficou marcado pela morte de seis esquiadores nos Alpes franceses, três no sábado e três no domingo.

A sexta e última vítima mortal registada foi um esquiador de 32 anos, arrastado ao final da tarde por uma massa de neve que o empurrou contra uma árvore, enquanto praticava esqui fora da pista, no domingo, em Haute-Savoie, no município francês de Vallorcine.

Na rede social X, a presidente do município, Vanina Nicoli, lamentou a morte e destacou “o trabalho e a cooperação exemplar das equipas de socorro”.

⚫ #RisqueAvalanche | Le bilan du week-end est particulièrement lourd. Deux nouveaux décès – à Courchevel et La Plagne/Champagny-la-Vanoise – sont à déplorer aujourd’hui, en plus des victimes blessées dans les coulées de neige. Au total, cinq personnes ont perdu la vie au cours… pic.twitter.com/2a2FDjZZXP — Préfète de la Savoie ???????? (@Prefet73) January 12, 2026

Duas outras pessoas já tinham morrido nesse dia. Ao início da tarde, um britânico de 5o anos ficou soterrado com 2,5 metros de neve na estação de La Plagne. O homem foi encontrado sem vida, depois de buscas que mobilizaram 52 membros de socorro, cães de avalanche e um helicóptero. Ao final da manhã, outro esquiador tinha sido encontrado soterrado na estação de Courchevel.

Na rede social Instagram, a estação de esqui de La Plagne alertou para o risco elevado de avalanche e recomendou a utilização de equipamento adequado.