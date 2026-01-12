O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira a imposição de tarifas de 25% a qualquer país que faça negócios com o Irão.

“Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irão pagará uma tarifa de 25% sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos da América“, afirma Trump numa publicação nas redes sociais.

“Esta ordem é definitiva e sem recurso”, sublinha, numa altura em que o regime de Teerão enfrenta uma das maiores ondas de protestos dos últimos anos, a que tem respondido com força letal, fazendo centenas de mortos, segundo organizações não-governamentais.