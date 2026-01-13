A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou um alambique ilegal em Lousada, distrito do Porto, e apreendeu oito toneladas de bagaço de uva e 185 litros de aguardente pura, anunciou nesta terça-feira a autoridade.

“Foram apreendidas oito toneladas de bagaço de uva destinado à destilação e 185 litros de aguardente pura (correspondentes a cerca de 400 litros após diluição) e toda a estrutura em cobre do alambique”, indicou a ASAE em comunicado.

A entidade fiscalizadora instaurou ainda um processo de contraordenação “por falta de licenciamento industrial, falta de condições técnico/funcionais e introdução irregular no consumo de produtos sujeitos a impostos especiais”.

O desmantelamento do alambique, que era “utilizado para a produção clandestina de bebidas espirituosas”, foi feito na sequência de uma operação de prevenção criminal com o objetivo de “combate à produção e comercialização ilícita de bebidas alcoólicas“.