Taiwan anunciou esta terça-feira que chegou a um “consenso geral” com os Estados Unidos sobre um acordo comercial, que ainda não tinha sido finalizado desde a ofensiva tarifária de Donald Trump, no início de 2025.

“O objetivo das negociações comerciais entre os EUA e Taiwan sempre foi o de procurar reduções tarifárias recíprocas sem impor aumentos de impostos”, sublinhou o Gabinete de Negociações Comerciais de Taiwan.

Os dois países chegaram a um “consenso geral” sobre este ponto, acrescentou o gabinete, em comunicado.