O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta quarta-feira, suspender o financiamento federal aos estados que mantêm “cidades-santuário”, ou seja, que limitam a cooperação com Washington no controlo da imigração.

“Os pagamentos federais aos estados para as suas chamadas ‘cidades-santuário’ serão suspensos a 01 de fevereiro”, escreveu Trump numa mensagem divulgada nas redes sociais, sem especificar que fundos ou que estados seriam abrangidos pela medida.

“O Governo federal não fará mais pagamentos aos estados para os seus centros corruptos de proteção criminal, conhecidos como cidades-santuário”, acrescentou Trump, acusando estas jurisdições de “alimentarem o crime e a violência”.

Trump afirmou ainda que, “se os estados as quiserem, terão de pagar por elas”, numa referência às políticas locais de proteção de imigrantes em situação irregular.

As chamadas cidades-santuário são municípios ou estados que adotam políticas destinadas a restringir a colaboração das autoridades locais com as agências federais de imigração, nomeadamente na detenção e deportação de migrantes.

Em agosto passado, os tribunais norte-americanos já tinham bloqueado uma iniciativa semelhante da administração Trump, que pretendia cortar o financiamento federal a cerca de 30 jurisdições, entre as quais Los Angeles, Baltimore, Boston e Chicago.

Essas cidades recusaram-se a cooperar com as autoridades federais na aplicação de medidas destinadas a acelerar a deportação de imigrantes, invocando razões legais, humanitárias e de segurança pública.