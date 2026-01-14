O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta quarta-feira, suspender o financiamento federal aos estados que mantêm “cidades-santuário”, ou seja, que limitam a cooperação com Washington no controlo da imigração.
“Os pagamentos federais aos estados para as suas chamadas ‘cidades-santuário’ serão suspensos a 01 de fevereiro”, escreveu Trump numa mensagem divulgada nas redes sociais, sem especificar que fundos ou que estados seriam abrangidos pela medida.
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026
“O Governo federal não fará mais pagamentos aos estados para os seus centros corruptos de proteção criminal, conhecidos como cidades-santuário”, acrescentou Trump, acusando estas jurisdições de “alimentarem o crime e a violência”.
Trump afirmou ainda que, “se os estados as quiserem, terão de pagar por elas”, numa referência às políticas locais de proteção de imigrantes em situação irregular.
As chamadas cidades-santuário são municípios ou estados que adotam políticas destinadas a restringir a colaboração das autoridades locais com as agências federais de imigração, nomeadamente na detenção e deportação de migrantes.
Em agosto passado, os tribunais norte-americanos já tinham bloqueado uma iniciativa semelhante da administração Trump, que pretendia cortar o financiamento federal a cerca de 30 jurisdições, entre as quais Los Angeles, Baltimore, Boston e Chicago.
Essas cidades recusaram-se a cooperar com as autoridades federais na aplicação de medidas destinadas a acelerar a deportação de imigrantes, invocando razões legais, humanitárias e de segurança pública.