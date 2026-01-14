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Trump quer Gronelândia para projeto de escudo antimíssil norte-americano

Este artigo tem mais de 6 meses

O presidente norte-americano disse que a NATO deve ajudar os EUA a obter o território no Ártico. Declarações acontecem horas antes da reunião com os chefes da diplomacia da Dinamarca e da Gronelândia.

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"A NATO torna-se muito mais formidável e eficaz com a Gronelândia em mãos americanas", argumentou Trump

SHAWN THEW / POOL/EPA

"A NATO torna-se muito mais formidável e eficaz com a Gronelândia em mãos americanas", argumentou Trump

SHAWN THEW / POOL/EPA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu esta quarta-feira que o país “precisa da Gronelândia por razões de segurança nacional”, considerando a ilha como ponto vital para a Cúpula Dourada – o projeto de escudo antimíssil norte-americano.

“Os Estados Unidos precisam da Gronelândia por razões de segurança nacional, é vital para a ‘Cúpula Dourada’ que estamos a construir”, escreveu Trump na sua rede Truth Social.

O chefe de Estado norte-americano defendeu ainda que “a NATO deve liderar o caminho” para que os Estados Unidos “conquistem” o território.

As declarações foram feitas poucas horas antes de uma reunião prevista em Washington entre o vice-Presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e os ministros dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca e da Gronelândia.

“Se não o fizermos, a Rússia ou a China vão fazer, e isso não vai acontecer”, acrescentou Trump na mesma publicação.

O Presidente norte-americano argumentou que, sem o “considerável poder dos Estados Unidos”, a NATO “não seria uma força ou dissuasão eficaz”.

“A NATO torna-se muito mais formidável e eficaz com a Gronelândia em mãos americanas”, argumentou Trump, acrescentando que “qualquer outro cenário é inaceitável”.

Trump “discorda” da vontade da Gronelândia de permanecer na Dinamarca e responde a primeiro-ministro: “É problema dele”

Desde que regressou ao poder, há quase um ano, Trump tem reiterado publicamente a possibilidade de os Estados Unidos assumirem o controlo da Gronelândia.

A Gronelândia é um território autónomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, mas com uma população de cerca de 50 mil pessoas.

As declarações de Trump têm provocado forte inquietação em Copenhaga e em Nuuk, onde as autoridades rejeitam qualquer cedência de soberania e defendem que a segurança da ilha deve ser assegurada no quadro da NATO.

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