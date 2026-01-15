A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, esteve esta quinta-feira na Casa Branca para se reunir com o Presidente norte-americano, Donald Trump. A vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2025 almoçou com o líder dos Estados Unidos da América (EUA) e o secretário de Estado, Marco Rubio.
À saída do encontro (que se prolongou), a alguns apoiantes, María Corina Machado garantiu: “Saibam que contamos com o Presidente Trump para a liberdade da Venezuela”. A assessora da líder da oposição venezuelana disse que a reunião foi “ótima”.
#AHORA | María Corina Machado tras salir del almuerzo con Donald Trump:
“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 15, 2026
De acordo com o jornal espanhol ABC, María Corina Machado ofereceu uma das medalhas que o Comité Nobel lhe deu em dezembro, juntamente com uma placa que reconhece a defesa da liberdade e dos valores democráticos do Presidente dos Estados Unidos na Venezuela.
Mais tarde, María Corina Machado justificou a entrega de medalha é um “sinal” de irmandade entre os “Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos, o povo da Venezuela na luta pela liberdade contra a tirania”.
Donald Trump nunca escondeu que desejava ganhar o Prémio Nobel da Paz. Em 2025, ainda assim, o Comité Nobel decidiu premiar María Corina Machado.
A líder da oposição venezuelana entrou pela porta oeste, em vez da principal, uma vez que esta última está reservada para chefes de Estado e alto dignitários. No mesmo sentido, María Corina Machado não almoçou no principal salão da Casa Branca.
Em declarações aos jornalistas antes do encontro, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Donald Trump esperava ter uma “boa e positiva” conversa com María Corina Machado. A responsável também elogiou a líder da oposição venezuelana por ser uma “voz corajosa e incrível” da Venezuela.
Questionada sobre se Donald Trump mudou de opinião sobre o governo interino venezuelano, Karoline Leavitt respondeu que não, explicando que a realidade no terreno continua a favorecer que rostos do chavismo governem o país. A porta-voz realçou também que os contactos com Delcy Rodríguez, a atual Presidente interino, têm sido “bastante produtivas”.
Em relação a eleições, Karoline Leavitt frisou estar “comprometido” em que haja eleições na Venezuela “um dia”. No entanto, a porta-voz esclareceu que ainda não há um “calendário” para ser organizado o ato eleitoral.
À porta da Casa Branca, estiveram vários apoiantes de María Corina Machado e o candidato da oposição a Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 2024, Edmundo González.
"Queremos decirle al presidente Donald Trump, a Dios y a María Corina que se debe hacer justicia para todo el pueblo de #Venezuela "
Dice un partidario de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, quien tendrá una reunión con #Trump en la Casa Blanca pic.twitter.com/mwKkbuxhiQ
— TVOAINEWS (@TvoaiNews) January 15, 2026