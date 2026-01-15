Terá sido uma brincadeira, mas que irritou a Islândia. Num momento em que há forte tensão entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Europa devido à Gronelândia, o nomeado para ser o embaixador norte-americano em Reiquiavique, Billy Long, terá sugerido que o país nórdico seria o 52.º estado a integrar os Estados Unidos e que ele seria o governador.

A notícia foi avançada pelo Politico esta quarta-feira e motivou uma ação diplomática islandesa. Ao mesmo jornal, num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Islândia revelou que “contactou a embaixada dos EUA na Islândia para verificar a veracidade desses alegados comentários”.

Ao mesmo tempo, surgiu uma petição pública online que contesta a nomeação de Billy Long — um ex-congressista do Missouri aliado do Presidente norte-americano, Donald Trump — para embaixador da Islândia. Apesar de ter sido nomeado e confirmado pelo Senado dos EUA em junho, o diplomata norte-americano ainda não tomou posse.

Segundo a petição online, as palavras de Billy Long representam um “insulto à Islândia e aos islandeses, que lutaram pela sua liberdade e que sempre foram amigos dos Estados Unidos”. Quase três mil pessoas já assinaram.

Depois da polémica que criou na Islândia, Billy Long veio a público pedir desculpa pelas suas declarações. Ao jornal Arctic Today, o embaixador nomeado assegurou que as mesmas não eram a “sério”.

“Estava com algumas pessoas, com as quais não estava há três anos, e eles estavam a brincar sobre Jeff Landry [atual governador do Louisiana] ser o governador da Gronelândia e começou assim a piada”, esclareceu Billy Long, reforçando: “Se alguém se ofendeu, então peço desculpa”.