A produção automóvel cresceu 2,7% em 2025, face ao ano anterior, para 341.361 veículos, com subidas em todas as categorias, segundo dados esta sexta-feira divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De acordo com os dados, foram produzidos em Portugal 269.468 ligeiros de passageiros, 68.809 ligeiros de mercadorias e 3.084 veículos pesados.

Em termos homólogos, representou uma subida de 3,3% na produção de ligeiros de passageiros, de 0,2% nos ligeiros de mercadorias e de 5,2% nos pesados.