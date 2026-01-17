Um relatório financeiro publicado na noite de quinta-feira pela Casa Branca divulgou duas operações com obrigações da Netflix avaliadas entre 250 mil e 500 mil dólares cada, realizadas em 12 e 16 de dezembro.

Entre as quase 200 transações realizadas por Trump entre 14 de novembro e 19 de dezembro que figuram no documento, destaca-se outra semelhante com obrigações da Discovery Communications LLC, subsidiária de WBD, no mesmo montante e efetuada no mesmo dia que as adquiridas à Netflix.

A Netflix e a WBD chegaram a acordo em 05 de dezembro de compra inicial, no montante de 82,7 mil milhões de dólares, montante repartido por liquidez, ações e dívida.

O acordo suscitou várias críticas, além da reação da rival Paramount, que lançou uma oferta hostil, em 08 de dezembro, no valor de 108,4 mil milhões de dólares.

Depois de avaliar as propostas de Paramount, Comcast e Netflix, a administração da WBD optou pela Netflix.