A GNR identificou, na tarde desta segunda-feira, cerca de 20 jovens, a maioria menores de idade, por confrontos no centro da vila da Lousã, disse à agência Lusa fonte do Comando territorial de Coimbra.

Segundo a fonte, um grupo de Coimbra deslocou-se até à Lousã, no interior do distrito de Coimbra, para ajustar contas com um grupo de jovens local, tendo existido confrontos, de que resultaram ferimentos ligeiros, que ocorreram cerca das 16h30.

Para o local, a Guarda Nacional Republicana (GNR) deslocou elementos do Destacamento de Intervenção, além de outros efetivos da Lousã e postos vizinhos, causando um aparato pouco habitual.

Às 18h30, os jovens ainda estavam a ser identificados.

Fonte da GNR adiantou que não houve detenções.