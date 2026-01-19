O jornalista britânico Piers Morgan partilhou na rede social X uma fotografia deitado numa cama de hospital com uma “breaking news”: fraturou o fémur ao tropeçar e cair “como um saco de batatas” num restaurante de um hotel em Londres.
‼️ BREAKING NEWS ‼️
1. Tripped on small step.
2. In a London hotel restaurant. (????)
3. Fractured femur.
4. So badly I needed new hip.
5. Recovering in hospital.
6. Crutches for 6wks
7. No long-haul for 12 wks.
8. New Year off to a cracking start!
9. I blame Donald Trump. pic.twitter.com/dnFpYTPnDe
— Piers Morgan (@piersmorgan) January 18, 2026
Junto com uma fotografia do raio-X da fratura, Piers Morgan revela que a lesão foi tão grave que teve de ser operado: “Precisei de uma nova anca”. Vai ter de andar de muletas durante várias semanas e os médicos desaconselharam-no a fazer viagens de longa distância pelo menos durante 12 semanas enquanto se recupera da cirurgia.
Em tom de brincadeira, o jornalista de 60 anos numerou ainda todos os problemas que aquele “pequeno degrau” provocou, como: “Recuperação no hospital. Muletas durante 6 semanas. Proibição de voos de longo curso durante 12 semanas. Um excelente começo de ano novo!”. No final, acrescenta: “Culpo o Donald Trump”.