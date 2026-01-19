O jornalista britânico Piers Morgan partilhou na rede social X uma fotografia deitado numa cama de hospital com uma “breaking news”: fraturou o fémur ao tropeçar e cair “como um saco de batatas” num restaurante de um hotel em Londres.

‼️ BREAKING NEWS ‼️

1. Tripped on small step.

2. In a London hotel restaurant. (????)

3. Fractured femur.

4. So badly I needed new hip.

5. Recovering in hospital.

6. Crutches for 6wks

7. No long-haul for 12 wks.

8. New Year off to a cracking start!

9. I blame Donald Trump. pic.twitter.com/dnFpYTPnDe — Piers Morgan (@piersmorgan) January 18, 2026

Junto com uma fotografia do raio-X da fratura, Piers Morgan revela que a lesão foi tão grave que teve de ser operado: “Precisei de uma nova anca”. Vai ter de andar de muletas durante várias semanas e os médicos desaconselharam-no a fazer viagens de longa distância pelo menos durante 12 semanas enquanto se recupera da cirurgia.

Em tom de brincadeira, o jornalista de 60 anos numerou ainda todos os problemas que aquele “pequeno degrau” provocou, como: “Recuperação no hospital. Muletas durante 6 semanas. Proibição de voos de longo curso durante 12 semanas. Um excelente começo de ano novo!”. No final, acrescenta: “Culpo o Donald Trump”.