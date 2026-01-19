A península de Kamachatka, Rússia, está a ser atingida pela tempestade de neve mais forte dos últimos 30 anos, deixando a capital regional, Petropavlovsk-Kamchatsky, parcialmente paralisada, com ensino à distância e empresas em teletrabalho. De acordo com o The Moscow Times, em algumas zonas da cidade, a acumulação de neve ultrapassou um metro, com registos entre os 51 e os 133 centímetros.
Terrifying snowfall struck the region in Kamchatka, Russia ???????? pic.twitter.com/hl61Qmglkd
— Disaster News (@Top_Disaster) January 17, 2026
Secuencia de la inmensa nevada de la península de Kamchatka-Rusiapic.twitter.com/2bDOTms5cW
— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) January 17, 2026
As autoridades regionais declararam estado de emergência na quinta-feira, dia 15 de janeiro, após duas pessoas terem morrido na sequência da queda de neve acumulada no telhado de um prédio. Foi aberto um processo criminal contra o proprietário por prestação de serviços que não cumprem os requisitos de segurança.
Os transportes públicos foram suspensos em Petropavlovsk-Kamchatsky e a Guarda Nacional russa passou a aconselhar a retirada dos moradores da cidade. Em várias zonas, os acessos às casas ficaram totalmente bloqueados, obrigando os habitantes, que não conseguem abrir as portas, a sair pelas janelas do primeiro andar. As escolas em Vilyuchinsk e noutros locais passaram para o ensino à distância, enquanto serviços públicos e empresas adotaram o regime de teletrabalho.
¡Túneles bajo el hielo para alcanzar la vida!
Una escena impresionante desde una isla rusa en #Kamchatka: un ciudadano se vio obligado a cavar un túnel profundo para poder llegar a la puerta de su casa, luego de que quedara completamente sepultada por la nieve.
⚠️ La región… pic.twitter.com/ZodWxClSPQ
— José Díaz (@JJDiazMachuca) January 17, 2026
O governador da região, Vladimir Solodov, anunciou, de acordo com o Moscow Times, que os serviços de emergência estão a alargar vias e a remover carros abandonados que dificultam os trabalhos de limpeza.
????????❄️#Russia, #Kamchatka pic.twitter.com/o8VuBhWsE8
— Cyrus Intel (@Cyrus_Intel50) January 15, 2026
Nas redes sociais foram divulgados vários vídeos que mostram as ruas cobertas por grandes montes de neve, em alguns casos com vários metros de altura. O Ministério das Situações de Emergência alertou a população para os riscos de saltar de montes de neve elevados, sublinhando a possibilidade de existirem objetos perigosos soterrados, como vedações ou estruturas metálicas.
La #nevada en la península de Kamchatka ha sido de película apocalíptica
La gente buscando sus coches enterrados literalmente en la #nieve pic.twitter.com/p1YrOyghm1
— Tutiempo (@tiempobrasero) January 17, 2026
“Mais uma vez, peço que fiquem atentos aos enormes montes de neve que se formaram nos telhados durante a tempestade”, disse o ministério em comunicado, acrescentando que “as temperaturas subiram e, por isso, a neve começou a cair dos telhados“.