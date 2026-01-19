A península de Kamachatka, Rússia, está a ser atingida pela tempestade de neve mais forte dos últimos 30 anos, deixando a capital regional, Petropavlovsk-Kamchatsky, parcialmente paralisada, com ensino à distância e empresas em teletrabalho. De acordo com o The Moscow Times, em algumas zonas da cidade, a acumulação de neve ultrapassou um metro, com registos entre os 51 e os 133 centímetros.

Terrifying snowfall struck the region in Kamchatka, Russia ???????? pic.twitter.com/hl61Qmglkd — Disaster News (@Top_Disaster) January 17, 2026

Secuencia de la inmensa nevada de la península de Kamchatka-Rusiapic.twitter.com/2bDOTms5cW — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) January 17, 2026

As autoridades regionais declararam estado de emergência na quinta-feira, dia 15 de janeiro, após duas pessoas terem morrido na sequência da queda de neve acumulada no telhado de um prédio. Foi aberto um processo criminal contra o proprietário por prestação de serviços que não cumprem os requisitos de segurança.

Os transportes públicos foram suspensos em Petropavlovsk-Kamchatsky e a Guarda Nacional russa passou a aconselhar a retirada dos moradores da cidade. Em várias zonas, os acessos às casas ficaram totalmente bloqueados, obrigando os habitantes, que não conseguem abrir as portas, a sair pelas janelas do primeiro andar. As escolas em Vilyuchinsk e noutros locais passaram para o ensino à distância, enquanto serviços públicos e empresas adotaram o regime de teletrabalho.

¡Túneles bajo el hielo para alcanzar la vida! Una escena impresionante desde una isla rusa en #Kamchatka: un ciudadano se vio obligado a cavar un túnel profundo para poder llegar a la puerta de su casa, luego de que quedara completamente sepultada por la nieve. ⚠️ La región… pic.twitter.com/ZodWxClSPQ — José Díaz (@JJDiazMachuca) January 17, 2026

O governador da região, Vladimir Solodov, anunciou, de acordo com o Moscow Times, que os serviços de emergência estão a alargar vias e a remover carros abandonados que dificultam os trabalhos de limpeza.

Nas redes sociais foram divulgados vários vídeos que mostram as ruas cobertas por grandes montes de neve, em alguns casos com vários metros de altura. O Ministério das Situações de Emergência alertou a população para os riscos de saltar de montes de neve elevados, sublinhando a possibilidade de existirem objetos perigosos soterrados, como vedações ou estruturas metálicas.

La #nevada en la península de Kamchatka ha sido de película apocalíptica La gente buscando sus coches enterrados literalmente en la #nieve pic.twitter.com/p1YrOyghm1 — Tutiempo (@tiempobrasero) January 17, 2026

“Mais uma vez, peço que fiquem atentos aos enormes montes de neve que se formaram nos telhados durante a tempestade”, disse o ministério em comunicado, acrescentando que “as temperaturas subiram e, por isso, a neve começou a cair dos telhados“.