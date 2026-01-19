“Não comento.” Foi desta forma que o Presidente norte-americano, Donald Trump, respondeu, esta segunda-feira, à pergunta se poderá ou não usar a força para anexar a Gronelândia. Em entrevista à NBC News, o líder norte-americano manteve a ambiguidade estratégica em relação a uma eventual futura ação militar para conquistar a maior ilha do mundo.

Em relação à Gronelândia — e as mensagens de apoio dos líderes da Europa —, Donald Trump destacou que os europeus “se devem focar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia”. “Francamente, vejam o que eles arranjaram”, destacou o líder dos Estados Unidos, vincando: “É isso que a Europa se devia ficar focar — não na Gronelândia”.

Questionado sobre se vai manter as ameaças das tarifas aos países europeus, Donald Trump assegurou: “Vou fazê-lo a 100%”.

Na curta entrevista por telefone à NBC News, Donald Trump ainda abordou o Prémio Nobel da Paz, na sequência da carta que enviou ao primeiro-ministro norueguês, em que disse a Jonas Gahr Støre que não se sente responsável por manter a paz mundial porque não venceu o Prémio Nobel da Paz.

Ainda que Jonas Gahr Støre tenha emitido esta segunda-feira um comunicado a garantir que o governo norueguês não tem influência na escolha do Prémio Nobel da Paz, Donald Trump disse que não acreditava nas explicações do primeiro-ministro norueguês.

“A Noruega totalmente controla” a entrega do Prémio Nobel da Paz, “apesar daquilo que eles digam”, atirou Donald Trump. “Eles gostam de dizer que não têm nada a ver com isso, mas eles têm tudo a ver com isso”, prosseguiu, acrescentando que agora “não quer saber do Prémio Nobel da Paz”.