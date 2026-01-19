Um homem de 34 anos foi detido por suspeita de violência doméstica e roubo sobre uma ex-namorada, movido por ciúmes, na freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais, informou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), informou que através da Divisão Policial de Cascais, foi detido a 14 de janeiro, na freguesia de São Domingos de Rana, um homem, de 34 anos, pela prática dos crimes de violência doméstica e roubo. Presente a tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

“O suspeito está indiciado de praticar violência doméstica contra uma mulher, de 26 anos, com quem iniciou uma relação de namoro em 2023”, explicou a PSP, referindo que o homem, ao longo da relação, “demonstrou uma personalidade violenta e descontrolo emocional, injuriando e revelando ciúmes excessivos para com a vítima e acedendo com frequência” ao seu telemóvel, “com o intuito de encontrar provas de alegadas infidelidades”.

Num episódio de ciúmes em janeiro de 2025, o suspeito “agarrou a vítima pelos cabelos e puxou-a até à casa de banho”, onde a agrediu. Após este episódio, a mulher separou-se do homem, mas mantiveram encontros esporádicos.

“A partir de finais de novembro de 2025, o suspeito, motivado pelo consumo de estupefacientes, tornou-se especialmente agressivo chegando a ameaçar a vítima de morte, referindo que não ia preso antes de a matar”, lê-se na nota, que acrescenta que o homem encontrou a vítima na via pública em 11 de janeiro, em São Domingos de Rana, iniciando uma discussão, durante a qual partiu o telemóvel da vítima, que conseguiu fugir para a sua residência.

Na sequência deste episódio, o homem “apoderou-se dos cartões bancários” da ex-namorada, fazendo uso destes para pagamentos.

A queixa da mulher culminou na “emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito”, cumpridos na quarta-feira da semana passada.