O ex-procurador especial dos Estados Unidos Jack Smith reafirmou esta quinta-feira que o Presidente Donald Trump tentou ilegalmente “reverter os resultados das eleições de 2020” e impedir a transferência de poder para o sucessor Joe Biden.

Num depoimento preparado para o Comité Judiciário da Câmara de Representantes, cujo conteúdo foi divulgado pela imprensa norte-americana, Smith afirmou que Trump procurou “um plano ilegal para reverter os resultados e impedir a transferência legal de poder“, na sequência da derrota eleitoral.

“Em vez de aceitar a derrota nas eleições presidenciais de 2020, o Presidente Trump tentou reverter o resultado e impedir a transição constitucional”, de acordo com o texto do depoimento.

Jack Smith sublinhou que tomou todas as decisões “sem ter em conta a orientação política, as atividades ou as crenças” de Trump, nem da candidatura presidencial em 2024.

“O Presidente Trump foi investigado porque as provas mostraram que violou deliberadamente as leis que jurou cumprir”, acrescentou o ex-procurador.

Smith lembrou que Trump foi alvo de processos criminais federais por tentar anular os resultados eleitorais de 2020 e por ocultação de documentos confidenciais depois de sair da Casa Branca.

No entanto, após a vitória eleitoral de Trump em novembro de 2024, o Departamento de Justiça arquivou ambos os processos, em cumprimento da política que impede a acusação criminal de um Presidente em exercício.

Essa norma remonta ao período do escândalo Watergate (1972-1974) e visa proteger a estabilidade institucional da presidência norte-americana.

Em janeiro deste ano, no relatório final sobre o caso da interferência eleitoral, Jack Smith declarou estar convencido de que teria obtido uma condenação caso Trump não tivesse regressado à Casa Branca.

“Sem a eleição de Trump e o iminente regresso à presidência, acredito que a acusação teria resultado numa condenação“, escreveu então o ex-procurador especial.