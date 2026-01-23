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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai reunir-se no sábado com os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, em Jerusalém, para discutir a segunda fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

De acordo com o Canal 12 de Israel, a reunião vai abordar o desarmamento do Hamas, os esforços para garantir o repatriamento do corpo de Ran Gvili, o último refém israelita ainda no enclave palestiniano, e deverá também incluir a situação no Irão.

Netanyahu aceitou na quarta-feira o convite do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar o Conselho da Paz, criado e dirigido pelo líder norte-americano para supervisionar a implementação do acordo de cessar-fogo no território, mas que se propõe atuar também noutras zonas de conflito.

Witkoff, enviado da Casa Branca para o Médio Oriente, explicou que esta fase prevê a criação de um Governo palestiniano tecnocrático de transição, denominado Comité Nacional para a Administração de Gaza, bem como a desmilitarização e a reconstrução completa do enclave, além do desarmamento de todo o pessoal não autorizado.

Jared Kushner, genro de Donald Trump e também envolvido nas negociações, abordou na quinta-feira a desmilitarização da Faixa de Gaza durante o Fórum Económico Mundial, em Davos na Suíça, e indicou que o grupo islamita Hamas deve primeiro entregar o armamento pesado e depois gradualmente o ligeiro, sem especificar um calendário.

Até à data, o Hamas concordou em entregar o armamento pesado, que descreve como ofensivo e que foi severamente atingido após dois anos de bombardeamentos israelitas, ao mesmo tempo que se mostra relutante em entregar armas ligeiras ou que considera defensivas.

A administração de Donald Trump apresentou também na quinta-feira o plano de reconstrução para a chamada “Nova Gaza”, concebido como um ambicioso projeto de desenvolvimento urbano repleto de arranha-céus num território de dois milhões de habitantes devastado pela ofensiva militar israelita.

Espera-se também que a reunião inclua discussões sobre o Irão, após as declarações de Trump no dia anterior, nas quais afirmou que o país possui uma “enorme frota” a caminho das águas próximas da República Islâmica.

O Hamas instou na quinta-feira o Conselho da Paz a obrigar Israel a cumprir o plano de 20 pontos que antecedeu o cessar-fogo na Faixa de Gaza.

“Apelamos ao Conselho da Paz para que assuma as responsabilidades de pôr fim às violações da ocupação e fazer com que Israel cumpra as obrigações nos termos do acordo”, afirmou o Hamas em comunicado, apontando a entrada de ajuda humanitária e materiais para abrigo, bem como o início da reconstrução do enclave palestiniano.

A primeira fase da trégua, em vigor desde 10 de outubro, incluiu a troca de reféns (20 vivos e 28 mortos) por prisioneiros palestinianos, a retirada parcial das forças israelitas da Faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária no território, tendo resistido, ao fim de mais de três meses, a acusações cruzadas de sucessivas violações do entendimento.

A guerra foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave palestiniano, que provocou mais de 71 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo grupo islamita, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.