Se a segunda volta das presidenciais fosse esta sexta-feira, António José Seguro seria o grande vencedor. É o que revelam as duas novas sondagens publicadas, pela Universidade Católica e pela Intercampus, que mostram uma clara maioria das intenções de voto a irem na direção do candidato presidencial apoiado pelo PS.

No estudo da Universidade Católica para a RTP, Público e Antena 1, Seguro aparece com 70% das intenções de voto, à frente dos 30% de André Ventura. Já no barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV, o socialista ganharia a eleição com 60,8% dos votos, contra os 24,5% do presidente do Chega, prevendo um crescimento residual para Ventura da primeira para a segunda volta.

Ambas as sondagens referem que Seguro, que teve 31,11% dos votos na primeira volta, beneficiaria da transferência de votos à direita, nomeadamente dos apoiantes de Luís Marques Mendes, de Henrique Gouveia e Melo e também de João Cotrim de Figueiredo.

Entre os apoiantes do candidato apoiado pelo PSD, entre 69 a 73% tencionam votar em Seguro, enquanto 3 a 10% apontaram para Ventura. Daqueles que votaram no liberal, que ficou em terceiro na primeira volta, mais de metade admite votar agora no socialista, com 10 a 16% a ponderar o voto no candidato apoiado pelo Chega. Já entre os eleitores que votaram em Gouveia e Melo, 67 a 72% tenciona votar em Seguro, com apenas 7 a 14% a mudar o sentido de voto para Ventura.

A sondagem da Intercampus foi feita através de 609 entrevistas e tem margem de erro de 4%. O inquérito da Universidade Católica reuniu as respostas de 1.102 participantes, para uma margem de erro máximo associado de 2,9% e um nível de confiança de 95%.