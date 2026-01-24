Um apoio de grande simbolismo. Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto e ex-ministro de Luís Montenegro, juntou-se esta manhã a António José Seguro para visitar o regimento de Sapadores de Bombeiros da cidade. No final, em declarações aos jornalistas, Pedro Duarte sublinhou que estava ali, primeiramente, como presidente da Câmara Municipal do Porto, mas não fugiu à questão do apoio a António José Seguro.

“Não dispo as minhas convicções. Quando temos a tranquilidade e a serenidade de olhar para o interesse nacional, as decisões não são muito difíceis. Para mim não há qualquer dúvida: Portugal ficará em muito boas mãos se tiver António José Seguro como Presidente da República”, disse o social-democrata.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Antes dele, António José Seguro já tinha agradecido o apoio do ex-ministro dos Assuntos Parlamentares de Luís Montenegro, dizendo ter “muita estima” por Pedro Duarte e deixando uma mensagem para outros notáveis da AD: “As pessoas inteligentes não se deixam dividir por questões secundárias. O essencial é que tenhamos estabilidade e que as instituições cooperem no sentido de resolver os problemas dos portugueses.”

Desafiado a comentar as sondagens que o colocam confortavelmente à frente de André Ventura, António José Seguro voltou a dizer que “nada está ganho” e que espera ter no dia 8 de fevereiro votos suficientes para sair daquela eleição com uma “legitimidade reforçada”. “Esta é uma candidatura de Portugal, dos portugueses. Trago experiência, moderação, privilegio a estabilidade, venho para unir os portugueses”, reforçou António José Seguro.