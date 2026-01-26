“Esmaguem-nos. Disparem a matar e não tenham misericórdia“, terá ordenado o líder iraniano, Ali Khamenei, no auge dos protestos contra o regime que, de acordo com relatos divulgados no domingo, terão resultado na morte de mais de 30 mil pessoas só nos dois dias mais intensos (8 e 9 de janeiro).

Segundo a informação do The New York Times, o líder supremo do regime de Teerão deu ordens explícitas às forças de segurança para que “esmagassem” as manifestações “usando quaisquer meios necessários“.

“Disparar a matar” e “não mostrar misericórdia” foram algumas das ordens ouvidas pelos militares que, sobretudo naqueles dois dias mais intensos, terão matado dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Teerão e de outras cidades.

Testemunhas indicaram que, naqueles dias, milhões de pessoas estavam nas ruas, em milhares de locais de protesto, quando as autoridades cortaram a internet e todas as outras comunicações com o exterior. Ao mesmo tempo, atiradores furtivos foram postos em telhados e camiões equipados com metralhadoras pesadas abriram fogo sobre os manifestantes.