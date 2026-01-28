Automóveis presos, estradas cortadas, comboios suspensos, atrasos nos voos e aulas canceladas, além de falhas de energia na Andaluzia. São os primeiros efeitos da depressão Kristin em Espanha esta quarta-feira. Depois de ter provocado danos em Portugal, e 4 mortos, a tempestade está agora a fazer-se sentir com grande intensidade em Espanha, com quase todo o território sob aviso meteorológico, relata a imprensa espanhola. A neve e o vento estão a ser, até agora, os maiores problemas, especialmente para o trânsito rodoviário, embora a chuva também já tenha causado inundações.

“O maior impacto foi no nosso território”, explicou o climatologista Mário Marques à SIC Notícias esta manhã, indicando que a depressão segue para Espanha “no sentido Leiria–Sevilha”, provocando precipitações intensas no sul do país vizinho. De facto, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet), a situação é agora particularmente grave no sudeste da Península Ibérica. A província de Almería encontra-se em alerta vermelho devido a rajadas de vento que podem atingir os 130 quilómetros por hora, tendo já levado ao encerramento de escolas e a muitos constrangimentos na circulação rodoviária.

Neve deixa mais de 13 mil alunos sem aulas

Há também alertas para nevões no norte e no centro da Península, com impactos significativos na mobilidade. O jornal El País descreve um episódio de “instabilidade generalizada”, com precipitação intensa no sul, neve e um agravamento do estado do mar, sobretudo no Mediterrâneo e na costa atlântica da Galiza.

Mais de 13 mil alunos não foram às aulas nesta quarta-feira em Castela e Leão devido à forte camada de neve que caiu nas últimas horas em grande parte do território, escreve o El Mundo. As províncias de Salamanca (5.097) e Ávila (3.905) somam mais da metade da população escolar afetada pela neve, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Educação.

A subida dos caudais de vários rios também levou à ativação de alertas de cheias, nomeadamente na bacia do Guadalquivir, onde centenas de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas. A forte agitação marítima obrigou ainda ao encerramento do porto de Algeciras e à suspensão das ligações marítimas com Ceuta e o norte de África.

A Câmara Municipal de Madrid ativou esta quarta-feira de manhã o plano municipal de emergências de inverno, relata o El País. A capital espanhola está sob aviso amarelo tanto por nevões como por vento forte e mais de 5.600 pessoas já estão a trabalhar na limpeza urbana em diferentes pontos da cidade, especialmente nos distritos mais afetados pela neve. Há mais de 200 espalhadores de sal no terreno para derreter a neve, precisa o periódico espanhol. A6, que liga a Corunha a Madrid, esteve cortada e com grandes filas, devido a um enorme nevão que caiu na capital espanhola, mas já foi entretanto reaberta.