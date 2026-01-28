Acompanhe no nosso liveblog os efeitos da passagem da depressão Kristin por Portugal

O Hospital da Figueira da Foz foi severamente afetado pela depressão Kristin na madrugada desta quarta-feira. A atividade do bloco operatório foi suspensa e tanto o serviço de urgência como as consultas externas estiveram a funcionar com limitações devido aos estragos provocados pelo vento forte, que partiu “muitos vidros” em toda a unidade hospital, disse ao Observador fonte oficial da ULS do Baixo Mondego.

Foram adiadas 10 cirurgias programadas. Já o serviço de urgência esteve a “funcionar com limitações porque temos vidros partidos num corredor de acesso”, explica a mesma fonte.

Em vários gabinetes médicos as consultas não puderam ser realizadas na manhã desta quarta-feira devido também aos estilhaços dos vidros partidos. As consultas externas foram, por isso, deslocalizadas para outra zona do hospital, adianta fonte da ULS, sem necessidade de adiamento da atividade.

A depressão Kristin acabou por não afetar os doentes internados na unidade de saúde, tendo estes sido salvaguardados dos efeitos do temporal. Nenhum doente foi transferido para outro hospital.

Em declarações aos jornalistas, num ponto de situação ao final da manhã, a presidente do conselho de administração da ULS do Baixo Mondego, Ana Raquel Santos, esclareceu que o hospital “foi muito afetado” pela depressão Kristin e que uma das principais áreas com condicionamentos acontece no corredor de acesso ao bloco operatório, “que foi totalmente destruído”.

Para além dos vidros partidos, há também aparelhos de ar condicionado destruídos, “mas o principal impacto que os utentes estão a sentir é mesmo a inoperacionalidade do bloco operatório”, vincou. Outros danos registaram-se ao nível dos estaleiros das obras em curso na unidade hospitalar, não existindo feridos entre os utentes e profissionais de saúde da ULS do Baixo Mondego.

Ao Observador, fonte da ULS adiantou que o hospital recebeu, até ao momento, três pessoas com ferimentos ligeiros — não causados diretamente pelo mau tempo mas sim em resultado de tentativas de reparação de estruturas afetadas pela depressão Kristin, nomeadamente telhados.

Ao início da tarde de quarta-feira, decorriam trabalhos no hospital da Figueira da Foz para “remover destroços e colocar taipais”, de forma a restabelecer a normalidade do funcionamento da unidade hospitalar. A ULS do Baixo Mondego tem a expectativa de que as cirurgias possam ser retomadas já esta quinta-feira.