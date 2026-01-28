A Federação Nacional das Cooperativas de Produtores Pecuários (Fenapecuária) apelou nesta quarta-feira à defesa do setor face às “ameaças sanitárias”, reiterando também a sua oposição ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

Em comunicado, a federação disse estar preocupada com a “atual situação sanitária em Portugal, marcada pela gripe aviária, pela ameaça da peste suína africana, pela língua azul e pelo risco iminente da dermatose nodular contagiosa nos bovinos”.

Neste contexto, apelou “à responsabilidade na defesa do setor, seja através da implementação urgente de medidas de biossegurança exigentes e de planos de contingência eficazes, seja através da garantia de medidas compensatórias justas — calculadas com base nos preços atuais de mercado —, sempre que ocorram surtos sanitários“.

A Fenapecuária expressou ainda a sua oposição ao acordo entre a UE e Mercosul, argumentando que este “coloca os produtores pecuários nacionais e europeus em clara desvantagem competitiva face aos produtores da América Latina que operam com regras ambientais e exigências sanitárias muito diferentes das que são impostas aos europeus”.

A federação deixou um apelo aos consumidores para que escolham produtos nacionais, para apoiar os produtores portugueses e a economia local, bem como um setor que “cumpre elevados padrões de qualidade, segurança alimentar e bem-estar animal”.

O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul foi assinado em 17 de janeiro na capital do Paraguai, após 25 anos de negociação.