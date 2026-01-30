Militantes do grupo 1143 voltaram a ameaçar de morte a Renata Cambra, antiga dirigente do Movimento Alternativa Socialista (MAS) e fundadora de um novo partido, o Trabalhadores Unidos, avança o jornal Expresso na edição desta quinta-feira.

De acordo com o semanário, alguns membros do grupo trocavam mensagens na plataforma de mensagem instantâneas Telegram com Renata Cambra comoo alvo. “Admira-me que ainda estejas viva ou tenhas saúde. Se isto tivesse acontecido comigo, assim que saísse da prisão tratava de ti pessoalmente, ainda que isso significasse perder a vida ou a liberdade”, lê-se numa mensagem de um utilizador a que o Expresso teve acesso.

Citada pelo Expresso, Renata Cambra confirmou que voltou também a ser “ameaçada diretamente”. “Quando o Mário Machado foi preso depois de ter sido condenado em tribunal por ameaças contra mim, recebi ameaças de morte e de violação nas redes sociais e apresentei queixa na PJ”, explicou também.

Além disso, um dos militantes detido da Operação Irmandade tinha conhecimento onde Renata Cambra trabalhava: a sede do partido Trabalhadores Unidos, em Alvalade, Lisboa. Se bem que a força política ainda não tenha sido legalizada pelo Tribunal Constitucional e por isso não tendo qualquer identificação que denunciasse ser a sede, foi colado um autocolante do grupo 1143 à porta.

Segundo o que o Expresso apurou junto de fontes policiais, o responsável pelo ato de intimidação trabalha num hotel em Alvalade e terá visto Renata Cambra a sair das instalações do partido. Terá mesmo sugerido à sede do Trabalhadores Unidos, mas isso acabou por não acontecer, porque o novo líder do grupo, Gil Costa, considerou que não valia a pena.