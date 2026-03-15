O Presidente da República, António José Seguro, vai realizar uma Presidência Aberta nas regiões da zona Centro mais afetadas pelas tempestades do mês de fevereiro, anunciou este domingo o Palácio de Belém num comunicado.

“A iniciativa abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais”, diz o comunicado.

A Presidência Aberta vai realizar-se “na semana de 6 de abril, imediatamente após a Páscoa”.

“Com esta deslocação aos territórios afetados, o Presidente da República escuta as populações, testemunha os impactos das intempéries, bem como as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas”, diz a nota.

“O programa detalhado da Presidência Aberta será divulgado oportunamente”, conclui ainda o comunicado de Belém.