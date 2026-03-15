O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, surgiu neste domingo, nas redes sociais, a ridicularizar os rumores que circularam online esta madrugada, de que teria sido morto num bombardeamento iraniano, a par da sua mulher.

“Estou mortinho… por um café”, afirma Netanyahu, filmado numa cafetaria enquanto lhe era servida uma bebida quente. O primeiro-ministro israelita fez um trocadilho com o termo “met”, que significa “morto” em hebraico, e a expressão “met al”, que significa “ser louco por” ou “morrer de amores por — usando a expressão para mostrar que não está morto, apenas “mortinho por um café”. E prosseguiu: “Amo o meu país até à morte”, afirmou, noutro jogo de palavras usado para ridicularizar os rumores.

No mesmo vídeo, Netanyahu também mostrou que ambas as suas mãos têm 10 dedos, para responder aos rumores de que a conferência de imprensa que deu na quinta-feira teria sido produzida por plataformas de Inteligência Artificial (que frequentemente cometem erros como colocar dedos a mais ou a menos na mão de alguém).

No vídeo, o chefe de governo de Israel vídeo dirigiu-se ainda à população israelita: “O mundo dá nota 10 às pessoas que saem para apanhar um pouco de ar. Saiam para apanhar ar, mas perto de um local protegido. A vossa resiliência é incrível — dá-me força a mim, ao governo, às FDI [Forças de Defesa de Israel] e ao Mossad.”

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

A Guarda Revolucionária iraniana prometeu “caçar e matar” o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no 16.º dia do conflito desencadeados pelos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irão. “Se este criminoso assassino de crianças ainda estiver vivo, continuaremos a caçá-lo e a matá-lo com todas as nossas forças”, escreveu a Guarda num comunicado.