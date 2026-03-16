Um cigarro eletrónico incendiou-se num voo da companhia aérea Virgin Australia no último domingo, noticiou o The Sidney Morning Herald. O incidente obrigou a tripulação da companhia australiana a declarar emergência pouco antes de aterrar em Melbourne.

Intencional ou inadvertidamente, uma vez aceso, o dispositivo terá sobreaquecido e isso fez com que se incendiasse, o que levou a tripulação do voo VA328 a declarar um alerta Pan-Pan — um sinal de urgência de nível imediatamente abaixo do sinal de alerta máximo: o mayday, que indica uma situação de perigo de vida iminente e de risco máximo para a aeronave.

O alerta terá sido dado numa fase descendente do voo que partiu de Brisbane e tinha como destino Melbourne, onde os meios de emergência esperavam o avião por precaução, para o momento em que este aterrasse, de acordo com o jornal australiano. Depois da aterragem, os bombeiros escalados para a ocorrência retiraram o dispositivo do Boeing 737.

A aterragem foi executada em segurança pelas 16h20 locais (5h20 em Portugal Continental) e não houve qualquer registo de passageiros ou membros da tripulação feridos. “A segurança dos nossos passageiros e da nossa tripulação é a nossa maior prioridade, e agradecemos à nossa tripulação pela rápida resposta na contenção do dispositivo”, disse o porta-voz da companhia aérea ao The Sidney Morning Herald.

Os cigarros eletrónicos são dispositivos que carregam consigo uma bateria de lítio que, se estiverem danificadas, podem sobreaquecer e, consequentemente, incendiar-se e/ou explodir. O mesmo tipo de componente está nas baterias portáteis (também conhecidas por power banks), o que levou a Virgin Australia a restringir em dezembro de 2025 o uso desse aparelho nos seus voos, depois de incidentes em julho e novembro relacionados com o seu uso, relembra o jornal.