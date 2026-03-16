A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso público pelo preço base de 8,5 milhões de euros para a obra de estabilização de dois taludes de escavação na Linha Ferroviária do Douro, no distrito de Vila Real.

Fonte da empresa disse esta segunda-feira à agência Lusa que o concurso visa a contratação da empreitada de estabilização de dois taludes de escavação, existentes do lado esquerdo da Linha do Douro entre os quilómetros 121,800 e 122,650 e 126,200 e 126,350, no troço entre as estações de Ferrão, concelho de Sabrosa, e Pinhão, concelho de Alijó.

A IP explicou que os troços onde se situam os referidos taludes desenvolvem-se em escavação, em zonas em que foram identificados locais com potencial risco de desprendimento de materiais e, consequentemente, que podem interferir com as condições de disponibilidade da circulação ferroviária naquela via.

A concretização desta empreitada vai garantir, adiantou, a “melhoria das condições de exploração ferroviária na Linha do Douro e permitir retirar a atual limitação de velocidade existente de 30 quilómetros/hora, que está implementada como medida preventiva de segurança.

Com um preço base de 8,5 milhões de euros, esta intervenção é promovida no âmbito da estratégia da IP de “investimento continuo na melhoria das condições de fiabilidade, disponibilidade e segurança e no aumento da resiliência das infraestruturas que integram a Rede Ferroviária Nacional”.

O concurso público foi publicado na quinta-feira, em Diário da República (DR) e as propostas podem ser apresentadas até 20 de abril. Depois, o prazo de execução do contrato é de 600 dias.